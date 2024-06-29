Вчені назвали дуже корисну звичку з віком: кому щодня потрібно їсти одну популярну страву

Результати дослідження, в якому взяли участь понад 20 тисяч осіб, були приголомшливими.

В літньому віці багато людей страждають на остеопороз. Лікарі в такому разі рекомендують вживати побільше продуктів, які багаті кальцієм, зокрема, зелень та молочні продукти. Але під час одного з досліджень науковці зробили досить цікаве відкриття.

Про дослідження написали в Health. Виявляється, людям, у яких є певні проблеми зі щільністю кісток, дуже важливо регулярно вживати курячі яйця.

В науковому експерименті взяли участь понад 20 тисяч людей літнього віку. Вчені проаналізували дані, які були взяті за період від 2005 до 2018 року.

Як показало дослідження, у тих людей, які щодня вживали не менше 100 г яєць (а це близько двох середніх), кістки, які розміщуються в поперековому відділі хребта і стегнах, мали значно вищий рівень мінеральної густини.

Пов'язали це науковці з тим, що яйця позитивно впливають на вироблення організмом одного з ферментів, який відповідає за зміцнення кісток. В них міститься вітамін D, який потрібен для кращого засвоєння кальцію.

А ще яйця містять цинк, білок та багато інших мінералів, які в загальному позитивно впливають на здоров'я кісток.

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