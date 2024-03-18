Вчені назвали найпопулярнішу харчову звичку, що руйнує ваш імунітет

Експерти рекомендують вкрай педантично підходити до вибору продуктів в раціоні.

Вчені назвали небезпечну для імунітету харчову звичку, яка полягає в постійному споживанні продуктів, що містять фруктозу.

Про це пише журнал Nature.

Наукові фахівці констатують, що харчова звичка, яка полягає в надмірному споживанні фруктози, сприяє розвитку запальних реакцій з боку імунної системи. Наслідком цих процесів стає пошкодження клітин, а також тканин, що порушує функціонування органів.

“Фруктоза підвищує ризик розвитку ожиріння, діабету другого типу і неалкогольної жирової хвороби печінки”, — попереджають автори дослідження, вчені Університету Суонсі, Інституту Френсіса Кріка в Лондоні і Брістольського університету після експериментів з мишами.

Вчені з Великої Британії визначили, що під дією високих доз фруктози відбувається зміна клітинних метаболічних шляхів, що активізує процеси, які підвищують рівень запальних цитокінів. Збільшений вміст цих компонентів імунної системи небезпечний як можливий пусковий механізм несприятливих змін, включаючи розвиток аутоімунних патологій.

Дослідники заявили, що “вживання великих доз фруктози перепрограмовує клітинні метаболічні шляхи, сприяючи глутамінолізу і окислювальному метаболізму”.

Говорячи про харчові джерела фруктози, вчені відзначили, що її містять солодкі напої, численні види виробничих ласощів, напівфабрикатів. Експерти рекомендують вкрай педантично підходити до вибору продуктів в раціоні.

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