Вчені назвали один продукт, який потрібно додати до раціону всіх чоловіків: він підвищує потенцію

Йдеться про такий популярний серед українців продукт, як мед.

Чому мед корисний для чоловіків

Мед потрібно додати до щоденного раціону саме чоловіків через декілька важливих причин:

поліпшення статевого життя — цей продукт допомагає подовжити статевий акт, позбавляє проявів стресу, які негативно впливають на потенцію, а ще він містить цинк, що стимулює вироблення статевих гормонів;

— цей продукт допомагає подовжити статевий акт, позбавляє проявів стресу, які негативно впливають на потенцію, а ще він містить цинк, що стимулює вироблення статевих гормонів; профілактика простатиту — мед позитивно впливає на кровообіг, роботу урогенітального тракту та передміхурової залози, а ще він здатний знімати запалення, покращуючи приплив свіжої крові;

— мед позитивно впливає на кровообіг, роботу урогенітального тракту та передміхурової залози, а ще він здатний знімати запалення, покращуючи приплив свіжої крові; позитивний вплив на серцево-судинну систему — чоловіки, за статистикою, більш схильні до серцевих захворювань, ніж жінки, а мед допомагає очищати судини, додатково глюкоза забезпечує харчування міокарда, а вітаміни групи В та А зміцнюють стінки судин;

— чоловіки, за статистикою, більш схильні до серцевих захворювань, ніж жінки, а мед допомагає очищати судини, додатково глюкоза забезпечує харчування міокарда, а вітаміни групи В та А зміцнюють стінки судин; допомага у зачатті — мед позитивно впливає на якість насіннєвої рідини, вітамін С, який в ньому міститься, також відповідає за рухливість сперматозоїдів, а вітамін D сприяє виробленню більш якісної насіннєвої рідини;

— мед позитивно впливає на якість насіннєвої рідини, вітамін С, який в ньому міститься, також відповідає за рухливість сперматозоїдів, а вітамін D сприяє виробленню більш якісної насіннєвої рідини; поліпшення стану нервової системи — цей продукт відрізняється гарною заспокійливою дією, за регулярного його вживання можна зменшити прояви безсоння, перевтоми та дратівливості, мед містить вітамін С і фолієву кислоту, які зміцнюють нервову систему, а також натрій і калій, що нормалізують іонний обмін;

— цей продукт відрізняється гарною заспокійливою дією, за регулярного його вживання можна зменшити прояви безсоння, перевтоми та дратівливості, мед містить вітамін С і фолієву кислоту, які зміцнюють нервову систему, а також натрій і калій, що нормалізують іонний обмін; допомагає покращити імунітет і зменшити прояви старіння — мед містить велику кількість антиоксидантів, які омолоджують організм, а фітоциди та алкалоїди мають бактерицидну дію.

Як часто можна вживати мед

Лікарі вказують, що дорослим можна їсти не більше 2-3 ч. ложок меду на день. Краще вживати його в чистому вигляді, не нагріваючи і не використовуючи інші кулінарні впливи. Просто покладіть ложку до рота і розсмокчіть продукт.

Пам'ятайте, що через нагрівання корисні властивості меду значно зменшуються. А максимальна температура, до якої можна нагрівати цей продукт, становить 40 градусів.

В чому шкода меду: кому його не можна вживати

Слід пам'ятати, що мед — це висококалорійний продукт, а ще доволі сильний алерген. Якщо його змішати з гарячим чаєм чи водою, то утворюються шкідливі речовини, які можуть стати причиною розвитку захворювань шлунково-кишкового тракту та раку.

Мед забороняється вживати людям з цукровим діабетом, він протипоказаний за бронхіальної астми та алергії. Тим, хто має проблеми зі шлунково-кишковим трактом, його потрібно вживати з обережністю.

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