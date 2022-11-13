Вчені назвали продукти, які можна прирівняти до наркотиків та цигарок

Вчені дійшли висновку, що ультраперероблені продукти можна сміливо ставити в один ряд із наркотиками та цигарками. Вони завдають шкоди організму та викликають залежність.

Про це пише Daily Mail.

Група дослідників на чолі з професоркою психології університету Мічігану Ешлі Гіргардт дійшли висновку, що ультраперероблені продукти, до яких належать і чипси, випічка, цукерки, пластівці, пончики, газовані напої та багато іншого, містять величезну кількість штучних ароматизаторів, консерваторів.

Все це робить їх смачними, але також калорійними, жирними, цукровими або сольовими, що підвищує ризик ожиріння або розвитку інших захворювань. В результаті вчені дійшли висновку, що все це робить "смаколики" більш схожими на наркотики, адже вони власне далекі від натуральних за текстурою і смаком.

Дослідження показують, що у США, наприклад, такі продукти становлять близько 50% всього раціону місцевих жителів. Вони також стають причиною розвитку ожиріння, роблять людей більш схильними до ризику розвитку раку, наприклад раку нирок, хвороби Альцгеймера та інших. Регулярне вживання подібних продуктів призведе до підвищення рівня цукру в крові.

Раніше експертка зі здорового харчування назвала шість суперпродуктів, які подовжать життя.

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