Який фрукт знижує тиск / © unsplash.com

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Мова йде про банани. Якщо їх вживати регулярно, то позитивні зміни можна помітити вже через 3 тижні.

Чому банани знижують тиск

Гіпотензивний ефект бананів досягається в основному завдяки високому вмісту калію. Саме цей мікроелемент виступає як антагоніст натрію, виводячи з організму надлишки солі. Стан судин поліпшується — вони розширяються, завдяки чому тиск знижується.

За даними Medical News Today, в одному банані середнього розміру міститься приблизно 422 мг калію. А добова норма становить 2600 мг для жінок та 3400 мг для чоловіків.

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Регулярне вживання бананів може стати додатковим кроком у профілактиці гіпертонії.

У Непалі було проведено дослідження, результати якого опублікували 2015 року в журналі Medical Science. Воно показало, що вживання двох бананів на день протягом 20 днів допомагає значно знизити як систолічний, так і діастолічний тиск у тих, хто має підвищені показники.

Чому банани варто додати до раціону: не лише зниження тиску

Банани містять не лише калій. В них також присутні:

харчові волокна — покращують травлення і подовжують відчуття ситості;

вітаміни групи В (зокрема, В6) — допомагають підтримати здоров’я нервової системи, синтез серотоніну;

антиоксиданти — захист клітин від окисного стресу;

натуральні цукри — фруктоза, глюкоза та сахароза відновлюють енергію після фізичних навантажень.

В бананах також міститься триптофан — амінокислота, яка здатна допомогти підвищити здатність людини запам’ятовувати та навчатися, регулює настрій.

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Американська діабетична асоціація рекомендує додати до свого раціону банани і інші фрукти через вміст клітковини, яка допомагає знизити кількість цукру в крові.