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Вчені назвали фрукт, який здатний знизити артеріальний тиск за 20 днів: всього дві штуки на день — і доживете до 100 років
За даними МОЗ понад 34% українців віком від 18 до 69 років мають підвищений артеріальний тиск. Лікарі рекомендують для його пониження щодня вживати щонайменше 200 г фруктів та овочів. Проте, згідно з останніми дослідженнями, існує один фрукт, який найкраще справляється з проблемою.
Мова йде про банани. Якщо їх вживати регулярно, то позитивні зміни можна помітити вже через 3 тижні.
Чому банани знижують тиск
Гіпотензивний ефект бананів досягається в основному завдяки високому вмісту калію. Саме цей мікроелемент виступає як антагоніст натрію, виводячи з організму надлишки солі. Стан судин поліпшується — вони розширяються, завдяки чому тиск знижується.
За даними Medical News Today, в одному банані середнього розміру міститься приблизно 422 мг калію. А добова норма становить 2600 мг для жінок та 3400 мг для чоловіків.
Регулярне вживання бананів може стати додатковим кроком у профілактиці гіпертонії.
У Непалі було проведено дослідження, результати якого опублікували 2015 року в журналі Medical Science. Воно показало, що вживання двох бананів на день протягом 20 днів допомагає значно знизити як систолічний, так і діастолічний тиск у тих, хто має підвищені показники.
Чому банани варто додати до раціону: не лише зниження тиску
Банани містять не лише калій. В них також присутні:
харчові волокна — покращують травлення і подовжують відчуття ситості;
вітаміни групи В (зокрема, В6) — допомагають підтримати здоров’я нервової системи, синтез серотоніну;
антиоксиданти — захист клітин від окисного стресу;
натуральні цукри — фруктоза, глюкоза та сахароза відновлюють енергію після фізичних навантажень.
В бананах також міститься триптофан — амінокислота, яка здатна допомогти підвищити здатність людини запам’ятовувати та навчатися, регулює настрій.
Американська діабетична асоціація рекомендує додати до свого раціону банани і інші фрукти через вміст клітковини, яка допомагає знизити кількість цукру в крові.