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ТСН у соціальних мережах

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Вчені назвали напої, які найкраще освіжають в спеку: неймовірно, але вода не на першому місці

В спеку наш організм потребує додаткового зволоження. Саме тому влітку ми частіше п’ємо різноманітні напої. Які з них найкраще освіжають?

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Які напої найкраще освіжають в спеку

Які напої найкраще освіжають в спеку / © unsplash.com

Британські вчені вирішили скласти перелік напоїв, які найкраще зволожують організм. Цікаво, що вода опинилася в рейтингу далеко не на першому місці.

У своєму дослідженні вчені запропонували новий показник — індекс гідратації напоїв (ВНІ), який характеризує здатність різних напоїв утримувати рідину в організмі на певний час після їх споживання.

Згідно з результатами експерименту, незбиране і знежирене молоко, а також розчини для пероральної регідратації виявилися найбільш ефективними у підтриманні гідратації, ніж звичайна вода. В дослідженні брали участь 73 здорові людини, які прийшли в лабораторію після нічного голодування, перебуваючи при цьому в нормальному водному балансі.

Кожен учасник випивав по 1 л негазованої води або одного з популярних напоїв, серед яких незбиране молоко, кава тощо. Протягом наступних 4 годин науковці контролювали сечовиділення, щоб визначити, скільки спожитої рідини фактично затримується в організмі.

Зокрема, молоко та розчини для пероральної регідратації виявилися значно ефективнішими за воду в плані підтримки водного балансу організму. Цільне та знежирене молоко показали суттєво вищі значенні індексу гідратації, при чому знежирене молоко очолило рейтинг. Воно зберігає на близько 339 г більше рідини у порівнянні з водою.

Як пояснив доктор Рональд Моган, автор дослідження, молоко виявилось більш зволожуючим за звичайну воду завдяки наявності лактози, невеликої кількості білка та жиру. Ці складники уповільнюють спорожнення шлунка, завдяки чому рідина затримується в організмі довше. Крім того, молоко містить натрій, що сприяє утриманню води в тілі, знижуючи виділення сечі.

Розчини для пероральної регідратації, що містять помірну кількість цукру, натрію та калію, також сприяють ефективній затримці рідини в організмі. Водночас апельсиновий сік продемонстрував помірний гідратуючий ефект: через 2 години після його вживання його BHI був вищим за воду, але після корекції на водний вміст різниця втратила статистичну значущість.

Причина в тому, що концентровані цукри, які містяться в апельсиновому соці або колі, запускають осмотичний процес у тонкому кишечнику — вода з організму переміщується туди для розбавлення цукру. Технічно ж усе, що знаходиться у кишечнику, розглядається як поза тілом.

Газовані напої, як звичайні, так і дієтичні, не мають переваг над водою щодо утримання рідини — вони не сприяють кращій гідратації. Кофеїн, який міститься в каві та чаї, традиційно вважають причиною зневоднення, проте стандартна порція кави об’ємом 360 мл з приблизно 80 мг кофеїну не викликає посиленого сечовиділення у більшості людей.

Однак за споживання кофеїну у кількості понад 300 мг — що приблизно відповідає трьом-четирьом чашкам кави — зростає ймовірність втрати рідини, особливо у людей, які не мають звички регулярно вживати кофеїн. Втім, цей вплив носить тимчасовий і помірний характер, а додавання молока до кави може частково нівелювати цей ефект. Дослідження також показало, що світле пиво з вмістом близько 4% алкоголю не викликало значного збільшення сечовиділення порівняно з водою.

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Дата публікації
Кількість переглядів
514
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