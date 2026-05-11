Вчені назвали спосіб, який може омолодити організм на 4 роки за місяць

Дієта омолодження / © pixabay.com

Реклама

Австралійські науковці заявили, що проста зміна харчування здатна суттєво вплинути на біологічний вік людини. За результатами нового дослідження перехід на раціон із меншою кількістю жирів і більшою часткою рослинної їжі може «омолодити» організм приблизно на чотири роки всього за чотири тижні.

Дослідження провели вчені з Університету Сіднея, передає dailymail.

В експерименті взяли участь 104 людини віком від 65 до 75 років. Протягом місяця дослідники стежили за 20 біомаркерами здоров’я, серед яких були рівень холестерину, інсуліну, артеріальний тиск, індекс маси тіла та окружність талії.

Реклама

Метою було визначити так званий біологічний вік — стан клітин організму, який може відрізнятися від фактичного віку людини.

Учасників випадковим чином поділили на кілька груп із різними типами харчування. Частина дотримувалася змішаного раціону, де половину продуктів становили тваринні білки, а половину — рослинні. Інші перейшли на переважно рослинне харчування.

Також раціони відрізнялися співвідношенням жирів і вуглеводів.

Хто показав найкращі результати

Найкращі результати показали люди, які харчувалися за схемою з високим вмістом складних вуглеводів і низьким рівнем жирів. Їхній біологічний вік зменшився в середньому на 4,1 року.

Реклама

Раціон цієї групи складався переважно з цільнозернових продуктів, бобових, овочів і крохмалистих овочів, зокрема батату та гарбуза.

Учасники, які споживали більше рослинної їжі, також продемонстрували позитивні результати — їхній біологічний вік знизився приблизно на три роки порівняно з тими, хто дотримувався жирнішого раціону.

Науковці припускають, що така дієта допомагає зменшити запалення в організмі, покращити рівень холестерину та знизити ризик серцево-судинних захворювань.

Автори дослідження водночас наголошують, що наразі зарано говорити про гарантоване подовження життя завдяки зміні харчування. Для підтвердження довгострокового ефекту потрібен додатковий аналіз.

Реклама

Новини партнерів