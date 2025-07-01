Вчені назвали тропічний продукт, який потрібно обов’язково додати до раціону жінки: творить дива з організмом

Яка користь манго для жіночого організму / © Pixabay

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Про особливу користь манго розповіли у виданні Eating Well.

У дослідженні взяли участь жінки віком від 50 до 70 років, які мешкали в Каліфорнії та перебували в періоді постменопаузи. Експеримент тривав чотири тижні, протягом яких учасниці тричі приходили на навчальні зустрічі.

Перед кожним візитом жінки протягом доби утримувалися від інтенсивної фізичної активності та з’являлися до дослідницького центру після нічного утримання від їжі.

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Під час першого візиту учасницям дослідження зафіксували показники артеріального тиску та основні антропометричні дані. Через дві години ці вимірювання повторили, щоб виявити можливі короткочасні зміни.

На другій зустрічі, що відбулася за два тижні, жінки вжили порцію свіжого манго масою 330 грамів (приблизно дві склянки). Дослідники здійснили обстеження перед споживанням фрукта та ще раз — через дві години після нього. Після цього учасницям дали завдання щоденно протягом двох тижнів споживати заморожене манго у тій самій кількості — половину вранці, решту ввечері.

Під час третього, заключного візиту, після нічного утримання від їжі, були знову проведені аналогічні медичні перевірки.

На основі отриманих даних дослідники відібрали шістьох жінок для додаткового етапу експерименту. У них вимірювали тиск і брали зразки крові до вживання їжі та через дві години після. В один день вони з’їдали свіжу м’якоть манго, в інший — вживали білий хліб із такою ж калорійністю й вмістом вуглеводів, як у фрукта.

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Результати дослідження засвідчили, що регулярне вживання манго справляє помітний і позитивний вплив на роботу серця й стан судин. На початковому етапі змін у жорсткості артерій виявлено не було, проте після вживання свіжої м’якоті манго еластичність артерій зросла — їхня жорсткість зменшилася на 38%.

Цей показник — жорсткість артерій — є індикатором гнучкості судин, тобто їхньої здатності розширюватися та звужуватися у відповідь на коливання тиску. Надмірна ригідність судин може свідчити про підвищений ризик серцево-судинних хвороб.

Крім того, після двотижневого щоденного вживання манго зафіксовано покращення показників артеріального тиску: систолічний знизився в середньому на 6 мм рт. ст., а діастолічний — на 2,7 мм рт. ст. Спостерігалося також зменшення рівня загального холестерину на 9 мг/дл. Показники глюкози в крові через дві години після їжі знизилися на 5 мг/дл, що свідчить про покращення обміну речовин.

Чому це особливо важливо для жінок у постменопаузі

Для жінок, які перебувають у постменопаузальному періоді й мають надмірну вагу або ожиріння, включення манго до щоденного раціону може стати дієвим і простим кроком до поліпшення загального стану здоров’я. Завдяки високому вмісту корисних речовин — таких як бета-каротин, вітамін C та калій — цей фрукт сприяє нормалізації рівня цукру та холестерину в крові, підтримує здорову роботу серця й судин.

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Прості способи додати манго до раціону:

Додайте кубики манго до смузі — це зробить напій природно солодким і подарує тропічний аромат.

Змішуйте манго з овочевими салатами — для свіжості, кольору та соковитої текстури.

Використовуйте манго як топінг для йогурту, вівсянки або граноли — смачна й поживна ідея для сніданку.

Готуйте фруктову сальсу з манго — чудове доповнення до м’ясних чи рибних страв, що поєднує солодкий і пікантний смаки.