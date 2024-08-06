Вчені поставили крапку: чи потрібно тримати кришку унітазу закритою — дослідження всіх здивували

Ми всі звикли до того, що під час змивання кришку унітазу потрібно тримати закритою. Так шкідливі бактерії не піднімаються у повітря з дрібними краплями води. Однак, останні дослідження вказали на нові деталі.

Вперше дослідження про бризки з туалету вчені проводили всередині XX століття. 1975 року почали активно обговорювати той факт, що можна навіть заразитися певними хворобами, якщо не закривати кришку унітазу під час змивання.

2022 року вчені з Університету Колорадо навіть представили відео, в якому наочно показали, як шлейф з мікрочастинок піднімається у повітря. Після такої демонстрації люди зрозуміли, наскільки мало вони помічають з того, що їх оточує. Швидкість польоту забруднених бактеріями з унітазу частинок води вразила уяву. Адже вона становить 2 м/сек. Тобто після 8 секунд змивання у повітрі шлейф досягає висоти в 1,5 м.

2019 року вчені з Університетського коледжу Корка вирішили розмістити спеціальні датчики в громадському туалеті, які допомогли відстежити бризки забрудненої води. Тоді ж було зроблено висновок, що за опущеної кришки кількість вологи під час змивання в середньому знижується на 50%. Однак, при цьому збільшується сам діаметр водяних частинок та концентрація бактерій в них. Ба більше, ці бактерії на цілих 11 хв довше залишаються у повітрі, аніж під час змивання з відкритою кришкою.

Дослідники з Аризони також вирішили провести експеримент. Вони взяли кишкову паличку як бактерію-господаря і бактеріофаг MS2, а потім заправили цією сумішшю домашні та офісні туалети. Змивши воду, вони взяли зразки з різних точок на стінах, підлозі та самому унітазі через кільках хвилин. Потім експеримент повторили, але додатково додали у воду засіб для чищення сантехніки.

Результати виявилися непередбачуваними. Незакритий громадський туалет був брудніший за домашній. Однак закрита кришка зовсім не врятувала сидіння унітазу від бактерій. Потоком повітря вони вільно переміщувалися приміщенням.

Що ж тоді робити? Вчені кажуть, що справитися з проблемою допоможе чищення унітазу йоржиком з дезінфікуючим засобом. Це на 99,99% знижує рівень забруднення. Подібно працюють і ті засоби, які кріпляться на бортик унітазу.

А ще, якщо хтось в будинку захворів, то чищення унітазу після кожного змивання є обов'язковим. Справа в тому, що в повітря потрапляє шлейф не лише з кишковою паличкою, але й норовірусами та бактеріями, які викликають респіраторні захворювання, варто лише хворій людині зайти до туалету. Вони здатні надовго залишатися у повітрі, очікуючи, доки нова людина не вдихне їх.

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