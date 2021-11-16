Вчені повідомляють, що знайшли другу людину, яка природним чином вилікувалась від ВІЛ

Це викликає надії на майбутнє лікування ВІЛ.
В Аргентині зафіксовано другий випадок природного одужання від ВІЛ-інфекції. Жінка не приймала антивірусних препаратів, тож, вчені можуть говорити про перемогу хворобу, якщо зрозуміють механізм самозцілення.
Як почувалася ВІЛ-інфікована жінка
Жінка з Есперанси, якій діагностували захворювання у 2013 році, ніколи не виявляла жодних ознак хвороби. І традиційні тести не виявили доказів того, що вірус живий і розмножується в її організмі. Лише наявність антитіл свідчила про те, що вона коли-небудь була інфікована.
З 2017 року дослідники в Аргентині та Массачусетсі збирали у неї зразки крові, ретельно скануючи ДНК понад мільярд клітин, шукаючи ознаки того, що вірус все ще ховається, сплячий, готовий ожити, якби умови були слушні.
Stat пише, що швидше за все, аргентинка належала до групи елітних контролерів. Їх серед ВІЛ-інфікованих дуже мало – до 2,5%. Це люди, вірусне навантаження в організмі яких багато років не перевищує 50 копій вірусу на мілілітр.
Вважається, що T-лімфоцити елітних контролерів дають сильнішу імунну відповідь, в результаті заражені клітини швидко знищуються. Ця особливість дозволяє ВІЛ-інфікованим не приймати антиретровірусні препарати, причому у них не розвивається СНІД.
Вчені поки що повністю не розуміють механізм придушення ВІЛ в організмі елітних контролерів. Якщо дослідники розберуться, то вони зможуть розробити препарат, який допоможе імунній системі інших пацієнтів знищувати вірус.
Першою пацієнткою, що вилікувалась від ВІЛ-інфекції без терапії, стала американка Лорін Вілленберг у 2020 році. Нині їй 67 років, організм жінки контролював вірус протягом майже трьох десятиліть.
Поки що відомо лише про два випадки повного позбавлення від ВІЛ завдяки медичній допомозі. Обидва пацієнти — лондонський та берлінський — пережили трансплантацію кісткового мозку.
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