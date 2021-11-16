Вчені повідомляють, що знайшли другу людину, яка природним чином вилікувалась від ВІЛ

Це викликає надії на майбутнє лікування ВІЛ.

В Аргентині зафіксовано другий випадок природного одужання від ВІЛ-інфекції. Жінка не приймала антивірусних препаратів, тож, вчені можуть говорити про перемогу хворобу, якщо зрозуміють механізм самозцілення.

Як почувалася ВІЛ-інфікована жінка

Жінка з Есперанси, якій діагностували захворювання у 2013 році, ніколи не виявляла жодних ознак хвороби. І традиційні тести не виявили доказів того, що вірус живий і розмножується в її організмі. Лише наявність антитіл свідчила про те, що вона коли-небудь була інфікована.

З 2017 року дослідники в Аргентині та Массачусетсі збирали у неї зразки крові, ретельно скануючи ДНК понад мільярд клітин, шукаючи ознаки того, що вірус все ще ховається, сплячий, готовий ожити, якби умови були слушні.

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Stat пише, що швидше за все, аргентинка належала до групи елітних контролерів. Їх серед ВІЛ-інфікованих дуже мало – до 2,5%. Це люди, вірусне навантаження в організмі яких багато років не перевищує 50 копій вірусу на мілілітр.

Вважається, що T-лімфоцити елітних контролерів дають сильнішу імунну відповідь, в результаті заражені клітини швидко знищуються. Ця особливість дозволяє ВІЛ-інфікованим не приймати антиретровірусні препарати, причому у них не розвивається СНІД.

Вчені поки що повністю не розуміють механізм придушення ВІЛ в організмі елітних контролерів. Якщо дослідники розберуться, то вони зможуть розробити препарат, який допоможе імунній системі інших пацієнтів знищувати вірус.

Першою пацієнткою, що вилікувалась від ВІЛ-інфекції без терапії, стала американка Лорін Вілленберг у 2020 році. Нині їй 67 років, організм жінки контролював вірус протягом майже трьох десятиліть.

Поки що відомо лише про два випадки повного позбавлення від ВІЛ завдяки медичній допомозі. Обидва пацієнти — лондонський та берлінський — пережили трансплантацію кісткового мозку.

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