21
3 хв

Вчені розкрили секрет: ідеальний час доби для споживання авокадо, щоб отримати максимум користі

Авокадо вже давно перестало бути рідкісним продуктом на наших кухнях. Сьогодні його додають до тостів, салатів, смузі, боулів і навіть корисних десертів.

Автор публікації
Тетяна Мележик
Коли їсти авокадо для здоров'я

Коли їсти авокадо для здоров’я / © pexels.com

Та багато хто замислюється: коли найкраще їсти авокадо, щоб отримати максимальну користь для здоров’я? Дієтологи переконують: час споживання цього популярного суперфуду справді має значення.

Чим корисне авокадо для організму

Авокадо вважають одним із найцінніших продуктів здорового харчування. У його складі містяться мононенасичені жири, клітковина, калій, вітаміни групи B, вітамін Е та антиоксиданти. Завдяки такому поєднанню фрукт:

  • підтримує серцево-судинну систему;

  • сприяє нормалізації обміну речовин;

  • допомагає довше відчувати ситість;

  • підтримує стабільний рівень енергії протягом дня;

  • може позитивно впливати на якість сну та роботу нервової системи.

Саме тому дієтологи радять звернути увагу не лише на кількість, а й на час доби, коли ви їсте авокадо.

Авокадо на сніданок: стабільна енергія та контроль апетиту

Сніданок із авокадо — один із найпопулярніших варіантів у раціоні прихильників здорового харчування та правильного схуднення. Корисні жири у складі фрукта сповільнюють засвоєння вуглеводів, завдяки чому рівень цукру в крові підвищується поступово.

Це дає одразу кілька переваг:

  • довше зберігається відчуття ситості;

  • зменшується потреба в перекусах;

  • підтримується концентрація та працездатність.

Особливо корисним авокадо зранку буде для людей, які контролюють вагу або мають інсулінорезистентність.

Найкращі поєднання для сніданку:

  • тост із цільнозернового хліба та авокадо;

  • авокадо з яйцями;

  • овочеві боули з авокадо.

Кому підходить найбільше: людям із активним ранковим графіком або тим, хто хоче уникнути переїдання протягом дня.

Авокадо на обід: користь для серця та травлення

Обід також вважається ідеальним часом для авокадо. Завдяки високому вмісту клітковини фрукт підтримує здорову роботу кишківника, а калій допомагає регулювати артеріальний тиск.

Крім того, додавання авокадо до страв має ще одну перевагу: воно покращує засвоєння жиророзчинних вітамінів A, D, E та K.

Найкраще авокадо поєднується з:

  • овочевими салатами;

  • рибою;

  • куркою або індичкою;

  • білковими стравами.

Такий баланс допомагає уникнути відчуття важкості після їжі та підтримує стабільний рівень енергії.

Кому підходить найбільше: людям, які хочуть довго залишатися ситими і не тягнутися до солодощів ближче до вечора.

Чи можна їсти авокадо ввечері

Авокадо не належить до важких продуктів для травлення, проте воно досить калорійне. У середньому 100 грамів містять близько 160–200 ккал, тому ввечері важливо контролювати порцію.

Водночас у складі фрукта є магній та корисні жири, які сприяють розслабленню нервової системи. Якщо вечеря легка — наприклад, з овочів, риби або кисломолочних продуктів — невелика кількість авокадо може навіть допомогти уникнути нічного голоду.

Кому варто бути обережним:

  • людям із чутливим травленням;

  • тим, хто суворо контролює калорійність раціону.

Коли найкраще їсти авокадо

За словами експертів зі здорового харчування, оптимальний час для споживання авокадо — перша половина дня, тобто сніданок або обід. Саме тоді організм найефективніше використовує енергію з корисних жирів.

Втім універсального правила немає. Важливішими залишаються три фактори:

  • розмір порції (приблизно половина плода на день — оптимально);

  • баланс у щоденному раціоні;

  • індивідуальні особливості організму.

У підсумку дієтологи наголошують: авокадо — це корисний суперфуд, який приносить максимум користі тоді, коли стає частиною збалансованого харчування.

21
