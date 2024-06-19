Вчені розповіли про фрукт, який здатний підняти настрій — але є один нюанс

Всі ми знаємо, що фрукти є джерелом вітамінів та мікроелементів. Однак, виявляється, деякі можуть також позитивно впливати на наше психічне здоров'я.

Це з'ясували вчені з Нової Зеландії. Цікаво, що один добре відомий всім фрукт вже через 4 дні вживання допомагає покращити настрій. Проте, відзначають дієтологи, не слід покладатися лише на харчування. Крім цього, під час дослідження було виявлено один важливий нюанс.

Те, що ми їмо, і наш психологічний стан тісно пов'язані між собою. Наприклад, вживання певних продуктів може стати причиною безконтрольних спалахів гніву. Провівши експерименти, вчені з Університету Отаго в Новій Зеландії були вражені ефектом від звичного нам ківі.

Як показало дослідження, вживання всього лише 2 жовтих ківі на день покращувало настрій учасникам експерименту. Вчені пов'язали такі результати з тим, що в ківі міститься багато вітаміну С, а тому вирішили порівняти результатами з тими людьми, які не їли нічого, що має цей елемент.

В останньому дослідженні взяли участь три групи учасників:

перша група з'їдала на день 2 ківі;

друга група приймала щодня 250 мг вітаміну С;

третя група отримувала плацебо без вітаміну С.

Дослідження тривало вісім тижнів, всі учасники (155 осіб) були у віці від 18 до 35 років та мали низький рівень вітаміну С в організмі.

Людей обстежували з інтервалом у два тижні, а щоб перевірити рівень вітаміну С брали зрозок крові натще і вимірювали настрій, життєвий тонус та самопочуття. Також учасники через день фіксували свої самопочуття, настрій, кількість і якість сну, рівень фізичної активності через опитування у смартфоні.

Експеримент показав, що вживання ківі дійсно допомагає покращити настрій. При чому всього за 4 дні. Хоча найбільшого ефекту можна досягти через 14-16 днів після початку вживання. Пігулка з вітаміном С також трішки покращила настрій, а ось плацебо не спрацювало.

Автори дослідження вважають, що на психічне здоров'я позитивно впливають й інші речовини, які містяться в ківі. Наприклад, фолієва кислота, клітковина, калій.

Однак, лікарі-дієтологи попереджають, що вживання лише одного фрукта не допоможе у боротьбі з психологічними проблемами. Крім цього варто зазначити, що ківі не єдиний продукт, який містить велику кількість вітаміну С. Наприклад, його можна також знайти в броколі чи солодкому перці. Хоча в жовтих ківі цієї речовини дійсно набагато більше.

А ось нюанс полягає в тому, що дослідження було частково фінансоване одним з найбільших продавців ківі у світі Zespri International, а тому його результати можна продиктувати маркетингом.

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