Вчені розповіли, як світло може спровокувати розвиток діабету і до чого тут смартфони

Як світло може спровокувати появу діабету / © Фото з відкритих джерел

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Останні масштабні дослідження UK Biobank, в яких взяли участь близько 85 000 людей віком від 40 до 69 років, виявили зв’язок між впливом штучного світла вночі та підвищеним ризиком розвитку діабету 2 типу. Учасники протягом дев’яти років носили спеціальні наручні пристрої, які фіксували рівень освітленості цілодобово. Аналіз цих даних показав, що у людей, які зазнавали більшого нічного світлового впливу, ймовірність виникнення діабету була суттєво вищою — і це не було пов’язано з якістю чи тривалістю їхнього сну.

Фахівці у статті для журналу The Lancet наголошують, що нічне світло, яке освітлює наші вулиці та оселі, здатне збивати природний циркадний ритм організму. Цей ритм контролює, серед іншого, виділення гормонів, що відповідають за метаболізм. Порушення цього процесу може спричинити проблеми з регулюванням цукру в крові, розвиток інсулінорезистентності та набір зайвої ваги.

Тип світла, якому людина піддається вночі, має велике значення. За словами вчених, найбільш шкідливим є синій спектр світла від екранів смартфонів, комп’ютерів і телевізорів. Хоча тепле жовте світло нічника теж впливає на організм, саме холодне синє світло найбільше пригнічує вироблення мелатоніну — гормону, що відповідає за якісний сон. Коли мелатонін порушений, порушується і внутрішній біологічний ритм організму.

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Водночас вчені застерігають, що розвиток діабету можуть спричиняти й інші фактори, як-от режим харчування чи стиль життя учасників дослідження.

Проте вони підкреслюють, що зв’язок між нічним світлом і порушеннями обміну речовин є дуже ймовірним, особливо враховуючи, що аналогічні результати були підтверджені в експериментах на тваринах і людях.

Що можна зробити:

Насамперед, зовсім відмовлятися від смартфонів не варто, але варто суттєво скоротити їх використання ввечері.

Варто закривати вікна шторами і обирати нічники з теплим світлом, а ще краще — зовсім не користуватися ними після півночі.

І головне — пам’ятайте, що головними факторами ризику розвитку діабету 2 типу залишаються надлишкова вага, низька фізична активність і неправильне харчування.

Ця стаття має виключно інформаційний характер і не є закликом до будь-яких дій чи рекомендацій щодо лікування. Для прийняття важливих рішень щодо здоров’я обов’язково консультуйтеся з кваліфікованим медичним спеціалістом.

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