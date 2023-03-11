Вчені розробили аналіз крові, який визначає ризик розвитку тривоги, депресії та стресу

Один із стартапів вже створює такі аналізи для використання лікарями.

Дослідники зі Школи медицини Університету Індіани розробили аналіз крові для визначення ризику розвитку у людини тривоги, а також, щоб надати розуміння про її поточний стан і рекомендувати найкращий курс лікування.

Про це пише Science alert.

Тест, заснований на біомаркерах, тісно пов’язаних із розладом настрою, також може визначити, чи ймовірно, що людина буде більше хвилюватися в майбутньому, і як зміни в гормонального фону, можуть вплинути на її тривогу.

Тепер стартап MindX Sciences створює аналізи крові для використання лікарями.

"Наявність чогось об’єктивного на кшталт цього, де ми можемо знати поточний стан людини, а також її майбутні ризики і те, які варіанти лікування відповідають її профілю, є дуже потужним у допомозі людям", - зазначив психіатр-нейроболог Олександр Нікулеску з Медичної школи Університету Індіани.

Так, дослідники створили аналізи крові на депресію, посттравматичний стресовий розлад, біполярний розлад і біль.

Вчені зазначають, що тестування зразків крові – це зручний та об’єктивний спосіб дізнатися про те, що відбувається в нашому тілі та мозку. Вимірюючи кількість білка, ферменту, гормону чи іншої молекули, яка тісно пов’язана із захворюванням, спеціалісти мають ще один інструмент для прийняття обґрунтованого рішення.

Під час розробки аналізу на визначення ризику розвитку тривоги, дослідники розподілили пацієнтів на три групи.

Перша група, названа групою виявлення біомаркерів, складалася з 58 осіб (41 чоловік та 17 жінок), чий рівень тривоги змінювався принаймні один раз від одного візиту до іншого. Ця група дозволила команді шукати можливі біомаркери, які можуть бути пов’язані зі змінами тривоги.

Найкращі кандидати на біомаркери, знайдені в цій "групі виявлення", були протестовані на другій групі добровольців, яка складалася з 40 осіб (32 чоловіків і 8 жінок). Цю групу назвали групою перевірки біомаркерів. Цей процес перевірки був важливий, щоб переконатися, що біомаркери можуть передбачити зміни тривоги надійним і точним способом.

Перевірені біомаркери були використані в тестуванні біомаркерів для прогнозування станів високої тривоги та клінічно серйозної тривоги в третій групі. Ця група тестування біомаркерів складалася з 161 чоловіка та 36 жінок для прогнозування станів високої тривоги та 159 чоловіків та 36 жінок для прогнозування клінічно сильної тривоги.

Зрештою, використовуючи результати всіх трьох груп, дослідники знайшли та підтвердили 19 біомаркерів крові, які можна використовувати для прогнозування змін у тривожності.

Дослідники також наголосили на тому факті, що не всі пацієнти реагують на поточні методи лікування тривоги, і це демонструє, наскільки важливо продовжувати дослідження, щоб знайти нові та кращі методи лікування.

Тож вони сподіваються, що нові тести на біомаркери крові можна буде використовувати, щоб підбирати пацієнтам потрібні ліки, вимірювати ефективність лікування та знаходити нові способи використання старих препаратів.

Нагадаємо, експерти назвали безпечні продукти, якими можна "заїдати" стрес.

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