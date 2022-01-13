Вчені розробили новий метод ранньої діагностики раку

Аналіз 70 метаболітів крові допоможе виявити будь-який рак на ранній стадії.

Вчені з Оксфорда розробили новий метод ранньої діагностики раку, у якому наявність будь-якої злоякісної пухлини визначають концентрації 70 метаболітів крові методом ядерного магнітного резонансу. Дослідники протестували розробку на 294 пацієнтах, які звернулися до лікарні зі скаргами на втому та втрату ваги. Чутливість методу за результатами роботи, опублікованої в Clinical Cancer Research, виявилася 94%.

Рак на початкових етапах часто ніяк не проявляє себе, а коли пацієнт помічає перші симптоми і приходить до лікаря, то захворювання вже знаходиться на стадії, коли його складно лікувати.

Тому рання діагностика раку має вирішальне значення для покращення результатів терапії.

Тож, команди вчених у всьому світі намагаються розробити методи ранньої діагностики раку. Дослідники з Масачусетського університету, наприклад, навчилися діагностувати онкологічні захворювання з аналізу сечі: вони використовували наночастинки, які модифікуються протеазами раку та у такому зміненому вигляді виводяться з організму. Такий метод дозволяє діагностувати рак вже за кілька тижнів після його виникнення.

Крім цього, виявлення раку нерідко використовують аналіз крові. Так американські дослідники створили тест, з допомогою якого визначають як мутації ДНК, і білкові маркери. На підставі таких комбінованих даних можна з високою точністю діагностувати вісім видів раку.

Ще одну тест-систему, що аналізує склад крові, створили дослідники з Оксфордського університету на чолі з Фей Пробертом (Fay Probert). У ній використається спектроскопія ядерного магнітного резонансу, яка вимірює концентрацію 70 метаболітів. За таким набором параметрів, розрахованим для кожного пацієнта, можна визначити, чи є у людини злоякісна пухлина чи ні незалежно від її виду.

Вчені перевірили, наскільки чутливим є розроблений метод, а також подивитися, чи можна за допомогою нього зрозуміти, чи з'явилися у пацієнта метастази. Вони набрали у дослідження 294 особи, які звернулися до лікаря зі скаргами на втому та зниження маси тіла. Ці симптоми можуть бути ознаками раку, але необов'язково говорять про онкологічне захворювання. У всіх пацієнтів взяли кров на аналіз і з'ясували склад метаболітів, що містяться в ній.

Тест-система виявила рак у 27 пацієнтів. При цьому помилялася вона лише в 1 випадку із 20 досліджених. Вчені зробили висновок, що чутливість методу склала 94 відсотки. Крім цього, метод передбачав метастази у 94 відсотках випадків.

Дослідники хочуть запровадити цей метод ранньої діагностики раку у звичайні лікарні, але для цього в майбутньому ще знадобляться тести на більших вибірках пацієнтів із різними видами раку.

Раннє виявлення онкологічних захворювань дає змогу знизити смертність від них. Наприклад, скринінг на рак легенів за результатами метааналізу зменшив смертність від цієї хвороби на 16%.