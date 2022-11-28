Вчені розвінчали міф про 8 склянок води, які необхідно обов’язково випити на день

Спеціалісти довели, що немає ніякої необхідності випивати 8 склянок води на день, адже здоров’я це не покращить.

Нове дослідження вчених довело, що насправді багатьом із нас зовсім не потрібно випивати по 8 склянок води на день.

Про це пише Daily Mail.

Однак у новому дослідженні свої зусилля поєднали трохи більше 90 вчених із різних куточків світу. Всі вони співпрацювали, щоб виміряти обіг води в організмі людини, використавши новий метод.

Загалом у дослідженні взяли участь понад 5,5 тисяч осіб із понад двох десятків країн. У процесі дослідження учасникам необхідно було випити відмірену кількість води, збагаченої дейтрієм, який є в організмі людини природним чином і не несе загрози. Після цього дослідники виміряли з якою швидкістю дейтрій зникає з організму, тобто виміряли швидкість процесу кругообігу води в організмі людини.

Результат показує, що людям, які проживають у більш жарких і вологих регіонах і великих висотах, а також спортсменам, вагітним і жінкам, що годують, необхідно більше води через те, що швидкість її обороту в організмі вище.

Дослідники зазначають, що обсяг води багато в чому залежить від того, яку їжу ми їмо. Крім того, до денної норми води в день також слід включати каву, чай, соки та інші напої, які ми вживаємо.

Дослідники дійшли висновку, що споживання 8 склянок води на день, найімовірніше, не зашкодить організму людини, проте й користі не принесе.

Згідно з традиційною думкою медиків, пити просту воду слід для профілактики хвороб нирок та ожиріння.

Раніше стало відомо, що дослідники з Університету Макмастера в Канаді змогли виявити білки, на які впливає кофеїн і завдяки цьому вони допомагають печінці прибрати поганий холестерин із кровотоку. Внаслідок цього процес захищає людину від появи серцево-судинних захворювань.

Дієта як спосіб життя: чи потрібно обмежувати себе в харчуванні

Читайте також: