Вчені стверджують, що ця одна спеція допомагає зняти біль напруження після важкого тренування

Дослідники з Відкритого університету Каталонії (UOC) проаналізували наукові публікації та дійшли висновку, що помірне споживання куркуміну — головного активного компонента куркуми — допомагає м’язам швидше відновлюватися та знижує біль після інтенсивних тренувань.

Куркума, яка входить до родини імбирних, з давніх часів застосовується як пряність і природний барвник у кулінарії. Її корінь містить пігмент жовтого або червонуватого кольору, що є ключовим інгредієнтом популярної у світі страви карі.

Куркума цінується не лише за свої кулінарні властивості. Вона вже століттями використовується в традиційній азіатській медицині, а останнім часом куркумін — її основний активний компонент — привертає увагу вчених через свій вплив на здоров’я. Дослідники групи Epi4Health з Відкритого університету Каталонії (UOC) встановили, що куркума та її похідні сприяють зменшенню м’язових пошкоджень і запалень у системі опорно-рухового апарату після фізичних навантажень.

"Вживання куркуміну до і після тренувань пришвидшує відновлення, зменшує біль і покращує антиоксидантний захист організму", — пояснив Даніель Василе Попеску-Раду, фармацевт і дієтолог, який очолював це дослідження. Він здобуває ступінь PhD у сфері здоров’я і психології, а також навчається на магістратурі зі спортивного харчування в UOC. Його наукова робота виконувалася під керівництвом Патрісії Мартінес, викладачки факультету медичних наук, і команди експертів університету.

Куркумін відомий своїми антиоксидантними та протизапальними властивостями. Хоча його користь підтверджена сотнями досліджень, це дослідження зосереджене на його ефективності саме в спорті. Результати наукового огляду опубліковано в журналі Міжнародного товариства спортивного харчування.

"Ми аналізували наукові дані щодо впливу куркуміну на відновлення м’язів, зниження болю та втрати сили після фізичних навантажень, а також його здатність зменшувати запальні процеси", — зазначив Попеску-Раду. Він також наголосив, що ефективність речовини залежить від таких факторів, як дозування, біодоступність та час приймання.

В чому користь куркуміну

Куркума: користь / Фото: pixabay.com

Фахівці зазначають, що куркумін допомагає зменшити запальні процеси в м’язах після фізичних навантажень, знижує рівень окислювального стресу, полегшує біль і сприяє кращій рухливості суглобів.

"Вживання куркуміну у рекомендованих дозах після тренувань пришвидшує відновлення", — пояснив Попеску-Раду. Він наголосив, що для досягнення максимальної ефективності необхідно враховувати індивідуальні особливості організму та коригувати дозування під контролем спеціаліста.

Науковці визначили, що оптимальна добова норма куркуміну для здорових людей становить від 1 до 4 г, особливо при виконанні ексцентричних вправ, які найбільше спричиняють м’язові мікропошкодження.

"Найкращий результат досягається, коли куркумін вживається після тренування", — підтвердила Патрісія Мартінес.

Особливості засвоєння куркуміну

Попри доведені корисні властивості, науковці наголошують, що ефективність куркуміну залежить від багатьох факторів, зокрема від гормонального фону, будови тіла та індивідуальних особливостей метаболізму.

"Біодоступність куркуміну можна підвищити, поєднуючи його з іншими речовинами, наприклад, піперином. Проте проблема полягає в тому, що різні групи учасників демонструють різні результати, що ускладнює узагальнення даних, особливо для жінок-спортсменок або людей у періоди гормональних змін", — зазначив Попеску-Раду.

Фахівці підкреслюють, що, хоча отримані результати є багатообіцяючими, для більш глибокого розуміння необхідні додаткові дослідження на ширших вибірках.

"Куркумін може бути корисним для тих, хто активно займається спортом, оскільки він допомагає зменшити рівень запальних маркерів і посилити антиоксидантний захист. Однак, щоб точно визначити оптимальні форми та методи його засвоєння, потрібні подальші дослідження", — підсумували автори роботи.

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