Вчені виявили антитіло, яке може допомогти в лікуванні широкого спектра коронавірусів

Виявлено антитіла, які інгібують широкий спектр сімейства вірусів, що включає коронавірус SARS-CoV-2 та його варіанти.

Вчені Вашингтонського університету в Сіетлі та співробітники біотехнологічної компанії Humabs Biomed SA виявили антитіло, яке може використовуватися для ефективного лікування широкого спектра сарбековірусів – сімейства вірусів, що включає коронавірус SARS-CoV-2 та його варіанти.

Портал Medical Xpress повідомив, що антитіло нейтралізує SARS-CoV-2, варіанти SARS-CoV-2 та інші сарбековіруси в лабораторії, захищає від інфекції у дослідженнях на тваринах і, вірогідно, здатне перешкоджати спробам вірусу уникнути його шляхом мутації.

"Наші результати показують, що це дуже хороший кандидат для клінічної розробки як лікування моноклональними антитілами", - сказав Девід Віслер, дослідник з Медичного інституту Говарда Хьюза та доцент біохімії в Медичній школі Вашингтонського університету в Сіетлі, який керував дослідженнями.

Результати дослідження представили також у журналі Science.

Про яке антитіло йдеться

Антитіло S2K146 було виділено з В-клітин одужав від COVID-19 пацієнта. Як і моноклональні антитіла, що використовуються при лікуванні, S2K146 націлений на вірусний спайковий білок.

У публікації у Science зазначається, що в експериментах на сирійських хом'ячках за допомогою S2K146 у певних концентраціях вдалося повністю придушити реплікацію вірусу у легенях.

Вчені встановили, що це антитіло націлене на область білка-шипа, яка майже ідентична області, що розпізнає рецептор ACE2, через який відбувається зараження. S2K146 імітує молекулярні контакти, утворені з рецептором ACE2, зв'язуючись саме там, де "шип" повинен прикріпитися до клітини.

В результаті будь-яка зміна вірусного сплеску, що знижує здатність антитіла зв'язуватися з ним, також, мабуть, знижує здатність вірусу зв'язуватися з ACE2 та заражати клітини, зазначає видання.

У ході експериментів вчені виявили лише один варіант SARS-CoV-2, який міг урятуватися від досліджуваного антитіла, але його здатність зв'язуватися з ACE2 була дуже слабкою.

При цьому, зазначають дослідники, жодна з мутацій, присутніх у нещодавно ідентифікованому варіанті "омікрон" SARS-CoV-2, не вплинула на зв'язування S2K146, хоча ефект повного набору мутацій "Омікрону" ще слід оцінити.

Також читайте Вчені виявили захист від коронавірусу - основу для розробки універсальної вакцини другого покоління

Раніше ця група вчених виявила чотири класи антитіл, які зберегли свою здатність нейтралізувати "омікрон", спайковий білок якого здатний зв'язуватися з клітинами в 2,4 рази краще, ніж спайк, виявлений у вірусі, виділеному на самому початку пандемії.

Крім того, їм не вдалося підтвердити ефективність більшості дозволених методів лікування COVID-19 моноклональними антитілами – всі вони, крім одного, не мали або мали помітно знижену активність проти "Омікрону" в лабораторії.