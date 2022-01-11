Вчені виявили антитіло, яке може допомогти в лікуванні широкого спектра коронавірусів

Виявлено антитіла, які інгібують широкий спектр сімейства вірусів, що включає коронавірус SARS-CoV-2 та його варіанти.
Вчені Вашингтонського університету в Сіетлі та співробітники біотехнологічної компанії Humabs Biomed SA виявили антитіло, яке може використовуватися для ефективного лікування широкого спектра сарбековірусів – сімейства вірусів, що включає коронавірус SARS-CoV-2 та його варіанти.
Портал Medical Xpress повідомив, що антитіло нейтралізує SARS-CoV-2, варіанти SARS-CoV-2 та інші сарбековіруси в лабораторії, захищає від інфекції у дослідженнях на тваринах і, вірогідно, здатне перешкоджати спробам вірусу уникнути його шляхом мутації.
"Наші результати показують, що це дуже хороший кандидат для клінічної розробки як лікування моноклональними антитілами", - сказав Девід Віслер, дослідник з Медичного інституту Говарда Хьюза та доцент біохімії в Медичній школі Вашингтонського університету в Сіетлі, який керував дослідженнями.
Результати дослідження представили також у журналі Science.
Про яке антитіло йдеться
Антитіло S2K146 було виділено з В-клітин одужав від COVID-19 пацієнта. Як і моноклональні антитіла, що використовуються при лікуванні, S2K146 націлений на вірусний спайковий білок.
У публікації у Science зазначається, що в експериментах на сирійських хом'ячках за допомогою S2K146 у певних концентраціях вдалося повністю придушити реплікацію вірусу у легенях.
Вчені встановили, що це антитіло націлене на область білка-шипа, яка майже ідентична області, що розпізнає рецептор ACE2, через який відбувається зараження. S2K146 імітує молекулярні контакти, утворені з рецептором ACE2, зв'язуючись саме там, де "шип" повинен прикріпитися до клітини.
В результаті будь-яка зміна вірусного сплеску, що знижує здатність антитіла зв'язуватися з ним, також, мабуть, знижує здатність вірусу зв'язуватися з ACE2 та заражати клітини, зазначає видання.
У ході експериментів вчені виявили лише один варіант SARS-CoV-2, який міг урятуватися від досліджуваного антитіла, але його здатність зв'язуватися з ACE2 була дуже слабкою.
При цьому, зазначають дослідники, жодна з мутацій, присутніх у нещодавно ідентифікованому варіанті "омікрон" SARS-CoV-2, не вплинула на зв'язування S2K146, хоча ефект повного набору мутацій "Омікрону" ще слід оцінити.
Раніше ця група вчених виявила чотири класи антитіл, які зберегли свою здатність нейтралізувати "омікрон", спайковий білок якого здатний зв'язуватися з клітинами в 2,4 рази краще, ніж спайк, виявлений у вірусі, виділеному на самому початку пандемії.
Крім того, їм не вдалося підтвердити ефективність більшості дозволених методів лікування COVID-19 моноклональними антитілами – всі вони, крім одного, не мали або мали помітно знижену активність проти "Омікрону" в лабораторії.