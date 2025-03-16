Вчені виявили фрукт, який може знизити ризик депресії

Депресія залишається серйозною проблемою для мільйонів людей у всьому світі. За оцінками експертів, від цього розладу страждає приблизно 5% дорослого населення. Вчені вже давно досліджують зв’язок між психічним здоров’ям, способом життя та раціоном харчування, і нещодавно вони виявили, що певні продукти можуть допомогти знизити ризик розвитку депресії.

Про це пише New York Post.

Дослідження, опубліковане в журналі Microbiome, показало, що регулярне вживання цитрусових позитивно впливає на психічне благополуччя. Наукову роботу очолював доктор Раадж Мехта, викладач Гарвардської медичної школи та лікар Массачусетської лікарні загального профілю.

В рамках дослідження було проаналізовано дані понад 30 000 жінок, і результати показали, що щоденне споживання одного середнього апельсина знижує ризик депресії на 20%. При цьому подібний ефект не спостерігався у людей, які вживали інші фрукти, наприклад, яблука чи банани.

Науковці припускають, що цей зв’язок може бути пов’язаний із дією кишкової бактерії Faecalibacterium prausnitzii. Вона має потужні протизапальні властивості та впливає на вироблення нейротрансмітерів, зокрема серотоніну і дофаміну, які відіграють ключову роль у регуляції настрою.

Крім харчування, важливим фактором підтримки психічного здоров’я залишається фізична активність. Як помірні, так і інтенсивні вправи сприяють зниженню ризику розвитку депресії та деменції.

Однак, як зауважують вчені, вплив способу життя та харчування на психічний стан може варіюватися залежно від індивідуальних особливостей організму. Включення цитрусових у раціон, регулярні фізичні навантаження та усвідомлений підхід до прийому лікарських препаратів можуть стати частиною комплексного підходу до збереження психічного здоров’я.