Вчені виявили раптовий побічний ефект вживання кави

Кавові зерна містять антиоксиданти, які захищають наш організм від багатьох захворювань, але дослідження показало інше.

Кофеїн може посилювати негативний вплив хронічного недосипання на сіру речовину нашого мозку.

Про це пише PsyPost.

У науковій роботі, проведеній у дослідницькому центрі Німецького аерокосмічного центру в Кельні, взяли участь 36 здорових дорослих людей з низьким звичним споживанням кофеїну.

Учасників розділили на дві групи: одна отримувала каву, що містить кофеїн, а інша — каву без кофеїну.

Протягом дев'яти днів, включно з періодами хронічного обмеження сну, дослідники вимірювали зміни об'єму їхньої сірої речовини за допомогою МРТ і ПЕТ-сканування. Вони виявили, що хронічне обмеження сну призводить до значних змін його об'єму, на які також впливає споживання кофеїну.

В учасників, які не вживали кофеїн під час обмеження сну, навпаки, спостерігалося збільшення об'єму сірої речовини в кількох ділянках мозку, що свідчить про потенційну компенсаторну реакцію організму на втрату сну.

На ступінь цих змін також впливали індивідуальні відмінності в наявності аденозинових рецепторів: нижчий рівень рецепторів корелював із більшим зменшенням об'єму сірої речовини.

Дослідження розкрило вченим складний взаємозв'язок між сном, кофеїном і структурою нашого мозку, де споживання кофеїну може перешкоджати його механізмам пластичності, які активуються при втраті сну. Однак у дослідження є обмеження, включно з невеликим розміром вибірки і специфічністю генетичних профілів учасників, пов'язаних із метаболізмом кофеїну.

Раніше ми писали, що кава може чинити як позитивну, так і негативну дію на організм. Про те, як залежить вплив кави на організм людини від способу її приготування, розповідають норвезькі учені, які понад 20 років вивчали вплив кави на організм та виявили найшкідливіші та найкорисніші для здоров'я способи її приготування.

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