Вчені виявили захист від коронавірусу - основу для розробки універсальної вакцини другого покоління

У новому дослідженні вперше розглядається як присутність цих Т-клітин під час впливу SARS-CoV-2 впливає на процес зараження.

Науковці Імперського коледжу Лондона встановили, як впливає на зараження SARS-CoV-2 присутність Т-клітин, що виникли під впливом інших коронавірусів.

Про дослідження повідомив портал Medical Xpress.

"В той час як попередні дослідження показали, що Т-клітини, індуковані іншими коронавірусами, можуть розпізнавати SARS-CoV-2, у новому дослідженні вперше розглядається як присутність цих Т-клітин під час впливу SARS-CoV-2 впливає на процес зараження ", - йдеться у повідомленні.

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Фахівці відзначають, що отримані ними результати дають основу для розробки універсальної вакцини другого покоління, яка б запобігти зараженню нинішніми та майбутніми варіантами SARS-CoV-2, включаючи варіант "Омікрон".

Дослідження розпочалося у вересні 2020 року, коли більшість людей у ​​Великій Британії не були ні інфіковані, ні вакциновані проти SARS-CoV-2. У ньому брали участь 52 особи, які контактували з хворим на COVID-19, підтвердженим ПЛР-тестом.

Учасники провели ПЛР-тести на самому початку та через 4 та 7 днів, щоб визначити, чи розвинулася у них інфекція.

Зразки крові у 52 учасників були взяті протягом 1-6 днів після того, як вони зазнали впливу вірусу, що дозволило дослідникам проаналізувати рівні раніше існуючих Т-клітин, індукованих попередніми інфекціями, викликаними коронавірусом застуди, які також перехресно розпізнають білки. -2.

Дослідники виявили, що рівні цих крос-реактивних Т-клітин були значно вищими у 26 осіб, які не заразилися, порівняно з 26 хворими.

"Ці Т-клітини націлені на внутрішні білки вірусу SARS-CoV-2, а не на спайковий білок на поверхні вірусу, щоб захистити його від інфекції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що існуючі вакцини не викликають імунної відповіді на ці білки. Тим часом вони можуть стати мішенню вакцини, що дає довготривалий захист, тому що реакція Т-клітин зберігається довше, ніж реакція антитіл.

У той же час вчені визнають, що їхнє дослідження було дещо обмеженим, у тому числі через невелику кількість учасників, 88% яких були білими європейцями, що не дає можливості моделювати демографічні фактори.