Вчені виявили зв’язок між зовнішністю та тривалістю життя: хто живе довше

Вчені з Університету штату Арізона та Техаського університету в Остіні виявили кореляцію між зовнішньою привабливістю та тривалістю життя.

Згідно з результатами дослідження опублікованими в журналі Social Science and Medicine, люди, яких вважають більш привабливим, в середньому живуть більше, ніж люди, яких вважають не привабливими.

Були зібрані та проаналізували дані, зібрані протягом 65 років, щодо понад 8300 учнів старших класів зі штату Вісконсін. Вчені зіставили оцінки привабливості учасників, зроблені незалежними експертами на основі їхніх фотографій, з даними смертності.

Цікаві результати дослідження

Дослідження показало, що чоловіки, яких вважали не привабливими, в середньому живуть майже на рік менше, ніж ті, кого вважали гарними. Для жінок ця різниця відчутніша – не привабливі жінки живуть менше привабливих на два роки.

Пояснення результатів дослідження

Вчені визнають, що механізми зв’язку між привабливістю та довголіттям поки що не до кінця зрозумілі. Вони припускають, що зовнішня привабливість може відображати загальний стан здоров’я людини, гарна людина скоріше за все і здоровіша.

Крім того, зовнішня привабливість позитивно впливає і на соціальні взаємодії людини.Привабливіші люди часто мають певні соціальні переваги, такі як вищий заробіток, краще ставлення з боку оточуючих і навіть м’якіші вироки в суді.

Соціолог Коннор Шихан з Університету штату Аризона припустив, що привабливість може мати генетичну частину, яка безпосередньо впливає на тривалість життя.

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