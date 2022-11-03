Вчені визначили найкращий час для тренувань, щоб схуднути

Вчені з Медичного центру Лейденського університету Нідерландів зосередилися на пошуку ідеального часу для тренувань.

Про це пише видання Daily Mail.

Під час дослідження вони обстежили близько 7 тисяч людей віком від 45 до 65 років. У більшості з них індекс маси тіла становив 27 і вище — тобто вони мали надмірну вагу або страждали від ожиріння.

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Результати дослідження показали, що фізичні навантаження (від помірних до високих) знижують вміст жиру в печінці, а також опір інсуліну Водночас учені помітили одну цікаву деталь: виконання вправ у другій половині дня від полудня до півночі знижували резистентність до інсуліну на 18-25%. Проте різниці між ранковими тренуваннями або рівномірною активністю протягом дня не спостерігалося.

Дослідники вважають, що тренування у вікні між полуднем і північчю краще підходять для тих, хто хоче контролювати свою вагу, схуднути, а також знизити шанси захворіти на діабет другого типу.

Раніше спеціалісти заявили, що шоколад допомагає жінкам схуднути.

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