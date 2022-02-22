Вчені вперше записали активність мозку людини, який вмирає

Перший у світі запис вмираючого людського мозку показав діяльність, подібну до сновидінь.

Вчені вперше зафіксували активність мозку вмираючої людини, виявивши патерни мозкових хвиль, пов'язані з такими процесами, як сновидіння та спогад.

Австралійські дослідники зафіксували її на електроенцефалограмі (ЕЕГ) 87-річного пацієнта з епілепсією. За ним безперервно спостерігали, щоб відстежувати напади, але раптово він помер від зупинки серця, пише New Atlas.

Їм вдалося записати 15 хвилин активності мозку на момент смерті. Вони зосередилися на 30-секундному періоді під час зупинки серця і виявили підвищену активність типів мозкових хвиль, відомих як гамма-коливання. Вони беруть участь у таких процесах, як сновидіння, медитація та відновлення пам'яті, даючи уявлення про те, що людина може випробовувати в останні хвилини свого життя.

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«За допомогою генерації коливань, пов'язаних із відновленням чи вилученням пам'яті, мозок безпосередньо перед смертю може відтворювати спогади про важливі життєві події. Приблизно про це йшлося в повідомленнях про передсмертні переживання людей. Провівши аналіз, ми дізналися: навіть коли очі наших близьких закриті і вони готові залишити нас, їхній мозок може відтворювати найприємніші моменти з минулого», — повідомив автор дослідження Аджмал Земмар.

Вчені також вперше знайшли свідчення того, що мозок людини здатний скоординовано працювати навіть після того, як через нього перестане циркулювати кров.

«Результати нашої наукової роботи кидають виклик розумінню того, коли саме закінчується життя, і порушують важливі питання, наприклад, пов'язані з термінами донорства органів», — пояснив Земмар.

Вчені наголосили: дослідження було проведено за участю лише однієї людини, причому його мозок був пошкоджений епілепсією. Тому для повної впевненості у результатах потрібні додаткові дані.