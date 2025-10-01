Вчені визначили риси характеру, які реально подовжують життя

Які риси характеру впливають на довголіття / © unsplash.com

Реклама

Про це пише The Guardian. Дослідники не намагалися класифікувати учасників за типами особистості, а зосередилися на словах, якими люди самі описували себе.

Виявилося, що такі характеристики, як “активний” або “енергійний”, точніше прогнозують тривалість життя, ніж звичні психологічні категорії на кшталт екстраверсії.

Найсильніший показник довголіття — слово “активний”. Ті, хто описував себе цим словом, рідше помирали протягом спостереження: їхній ризик смерті був на 21 % нижчий.

Реклама

Також до довшого життя були пов’язані риси характеру, як-от організованість, працьовитість та відповідальність. Натомість негативно забарвлені характеристики — “тривожний”, “капризний”, “легко засмучуваний” — частіше притаманні тим, хто йшов із життя раніше.

Вчені наголошують: це не означає “фатальної” передвизначеності. Особистісні риси впливають на поведінку, а вона, у свою чергу, відображається на здоров’ї. Наприклад, організовані люди частіше дотримуються здорового режиму, а активні — ведуть рухливий спосіб життя та краще справляються зі стресом.

У майбутньому такі індивідуальні особливості можуть стати частиною нових медичних підходів. Особистісні опитувальники здатні доповнювати стандартні методи оцінки здоров’я та допомагати визначати людей, яким може знадобитися додаткова підтримка для збереження здоров’я та профілактики хронічних захворювань.