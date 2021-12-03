Вчені з’ясували, як кава впливає на зір

Споживання кофеїну може бути корисним для зорової функції людини, підвищуючи пильність.

Вчені з Канади з'ясували, що кофеїн підвищує уважність і точність виявлення цілей, що рухаються, а також покращує реакцію.

Про це повідомляється в статті, опублікованій у журналі Psychopharmacology.

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Гострота зору належить до здатності людини виявляти і розпізнавати дрібні деталі і може бути виміряна в статичних (нерухомих) або динамічних умовах. Динамічна гострота зору особливо важлива у багатьох повсякденних діях. У новій науковій роботі дослідники перевірили, як саме кофеїн покращує обробку зорової інформації.

У дослідженні взяв участь 21 доброволець. Одного дня вони приймали капсулу кофеїну (дозою чотири міліграми на кілограм), а другого дня — капсулу плацебо. За допомогою комп'ютерного тесту, розробленого та затвердженого в Університеті Ватерлоо, кожен учасник мав динамічні навички гостроти зору за годину і через годину після прийому кофеїну.

Учасники, що прийняли капсули з кофеїном, показали значно більшу точність і більш високу швидкість щодо рухомих цілей малого розміру. Швидкість руху очей і контрастна чутливість, які впливають на динамічну гостроту зору, також були чутливі до споживання кофеїну.

За словами вчених, споживання кофеїну може бути корисним для зорової функції людини, підвищуючи пильність. Це важливо для керування автомобілем, їзди на велосипеді або занять спортом.

Чи справді кава провокує безсоння

Нагадаємо, дослідження, опубліковане в журналі BMC Public Health, засвідчило, що у тих, хто вживає каву, на 21% рідше розвиваються хронічні захворювання печінки, на 20% рідше - хронічна або жирова хвороба печінки і на 49% нижча смертність від хронічних захворювань печінки, ніж у тих, хто її не пив.

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