Вчені змінили групу крові у донорських легень

Коли легені вперше потрапили до лабораторії, вони були взяті у людини із другою групою крові, проте залишили лабораторію вже із першою групою.

У Науково-дослідному інституті лікарні Торонто дослідники змінили ідентичність донорських легенів. Коли легені вперше прибули до лабораторії, вони належали людині з групою крові А, а це означає, що до легеневої тканини та клітин крові були прикріплені певні крихітні маркери, які називають антигенами. Але коли легені залишили лабораторію, ці антигени майже зникли. Усього за годину дослідники ефективно перетворили легені на орган іншої людини.

Про це повідомляє видання Wired.

"Це абсолютно приголомшливо", — говорить дослідник з лабораторії Cypel в Університеті Торонто і перший автор статті, опублікованої на цьому тижні в журналі Science Translational Medicine, в якому описується трансформація, Айчжоу Ван.

Цей експеримент є важливим кроком на шляху до того, щоб дати більшій кількості людей доступ до життєво важливих трансплантатів органів. Понад 100 тис. осіб тільки в Сполучених Штатах в даний час чекають органів, але найчастіше потребують не можуть отримати допомогу через одну велику проблему: їхня група крові не відповідає наявним органам.

Айчжоу Ванг працює в лабораторії під керівництвом Марсело Сайпела, провідного автора статті та торакального хірурга, який витратив роки на пошуки способів збільшити кількість легких, доступних для пересадки.

Щоб пересадка органів пройшла успішно, донор і реципієнт повинні мати сумісні групи крові, інакше пересаджений орган сприймуть як сторонній «загарбник». Цей процес може бути смертельно небезпечним.

Але оскільки у першій групі крові немає антигенів, люди з нею вважаються «універсальними донорами». Їхня кров та тканини не викличуть імунної реакції у реципієнтів з будь-якою групою крові.

Використовуючи донорські легені, що колись належали людині з другою групою крові, Ванг та Сайпел ввели у тканину невелику дозу певних ферментів. Потім команда провела фарбування антитілами, які помітили антигени, що залишилися, щоб можна було побачити, наскільки успішно спрацювали ферменти. Протягом години понад 90 відсотків антигенів другої групи крові було знищено. Через чотири години це число збільшилося до 97, що формально змінює групу крові цих легень на першу.

Однак поки що технологія працює лише для другої групи крові, у планах створення такої ж технології для вже третьої.