Вчені знайшли гени, що вказують на різницю у роботі мозку чоловіків та жінок

Вчені знайшли гени, що вказують на різницю у роботі мозку чоловіків та жінок

Те, що у людей різної статі мозок працює по-різному, практично доведено.

Науковці зі Стенфордського університету знайшли понад тисячу генів, які вказують на відмінності мозку мишей жіночої та чоловічої статі. Одні гени активніші у самців, інші — у самок.

Як пише Science Daily, це може означати, що у людей різної статі мозок працює по-різному.

Дослідники вивчили структури, відповідальні за поведінку «оцінка, знайомство, спарювання, ненависть». До нього, наприклад, відноситься здатність самців мишей швидко розпізнавати стать іншої особини на своїй території або готовність самок захищати дитинчат. Така поведінка допомагає гризунам розмножуватися, а їх потомству виживати.

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Виявлені гени допомогли ідентифікувати конкретні клітини мозку, що відповідають за специфічну для статі поведінку.

«Миші не люди. Але доречно припустити, що аналогічні типи клітин мозку відіграють роль і у формуванні типової соціальної поведінки чоловіків та жінок», – заявив провідний автор дослідження Нірао Шах.

У ході роботи вчені також виявили гени – фактори ризику розвитку захворювань мозку. З 207 генів, пов'язаних з розладами аутистичного спектру, 29 були активнішими у самців, а десять – у самок. Це, ймовірно, зможе пояснити, чому у чоловіків такі особливості здоров'я зустрічаються вчетверо частіше.

Крім того, вчені визначили, що у самок активніше працюють гени, пов'язані з хворобою Альцгеймера та розсіяним склерозом. Від цих проблем найчастіше страждають жінки.