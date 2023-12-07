Ви будете здивовані, але йогурт краще не їсти на сніданок

Чимало людей для того, щоб схуднути обирають різноманітні дієти, які часто пропонують їсти на сніданок йогурти. Та й взагалі, багато людей снідають цим продуктом.

Але попри поширену думку, йогурт на сніданок їсти не потрібно.

Так йогурт дуже корисний продукт. У йогурті міститься величезна кількість корисних речовин і вітамінів. Йогурт покращує травлення, стан судин, зубів, допомагає схуднути, покращує імунну систему, корисний для кісток і суглобів.

Але цей практично ідеальний продукт не підходить для першої трапези та ось чому.

Чому йогурт не можна їсти на сніданок

Не варто використовувати йогурт для першого сніданку вранці.

Медики пояснюють, чому це погана ідея. При вживанні йогурту, так само як і інших кисломолочних продуктів натщесерце, корисні бактерії, які містяться в цьому продукті, заради яких ми власне і споживаємо йогурти, відразу потрапляють в агресивне кисле середовище і моментально гинуть, не встигнувши дістатися кишківника

Тому користь продукту, з'їденого натщесерце, дорівнює нулю. Йогуртом краще перекусити через 2-3 години після сніданку або з'їсти його на вечерю, рекомендують дієтологи.

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