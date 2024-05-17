Ви будете здивовані: медики розповіли, чому алкоголь не варто закушувати солоними огірками

Багато хто полюбляє закушувати горілку ароматними хрумкими солоними огірками. Та медики попереджають, що так робити категорично заборонено. І ось, чому.

Справа в тому, що мариновані огірки, як і інші подібні до них продукти, містять велику кількість оцту, що подразнює оболонку шлунково-кишкового тракту.

Експерти стверджують, що будь-які маринади під час поєднання з алкогольними напоями можуть стати причиною запалення. Додатково алкоголь швидше всмоктується у шлунок, а тому сп'янінне приходить за коротший термін. Варто зазначити, що подібний ефект (до маринованих огірків) дають також і всі гострі страви.

Гастроентерологи попереджають, що звичка закушувати горілку чи інші міцні алкогольні напої солоними огірками, різного роду маринадами, гострими продуктами, може стати причиною таких неприємних та досить серйозних проблем зі здоров'ям як виразка шлунку, ерозія чи гастрит.

Лікарі також назвали ті продукти, які ідеально підходять як закушування під час застілля. Якщо ви вживаєте горілку чи інші алкогольні напої, додайте до меню квашену капусту і зелень. Зокрема, петрушку, кінзу, салати, зелену цибулю тощо.

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