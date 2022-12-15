Ви про це точно не знали: якщо проблеми з кишківником, можуть випадати зуби

Нерідко запальні захворювання кишківника пов'язані із хворобами порожнини рота

Згідно з результатами нового дослідження, у пацієнтів із запальним захворюванням кишківника частіше зустрічається пародонтит і загалом менше зубів, ніж у людей зі здоровим кишківником. У людей з хворим кишківником частіше випадають зуби.

При пародонтиті та запальному захворюванні порожнини рота, загострення кишкової хвороби відбувається більш активно, ніж у тих, хто не має проблем зі здоров'ям порожнини рота.

У приведеному дослідженні в онлайн опитуванні брало участь 1100 осіб. Приблизно 50% їх страждали на хворобу Крона, інші 50% - були хворі на виразковий коліт. Крім цього, у дослідженні брали участь близько 3400 осіб без запальних захворювань кишківника.

З'ясувалося, що у людей із захворюваннями кишківника стан порожнини рота був гіршим. Крім того, у пацієнтів із хворобою Крона стан ротової порожнини було гіршим, ніж в інших, у них випало більше зубів, ніж у людей з виразковим колітом.

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