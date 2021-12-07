Віагра стала кандидатом для лікування хвороби Альцгеймера

Американські дослідники з'ясували, що засіб, який застосовуються при еректильній дисфункції, може ефективно лікувати хворобу Альцгеймера.

Американські дослідники повідомили, що ліками від Альцгеймера може стати віагра.

За допомогою мережевого аналізу серед 1 600 схвалених FDA препаратів науковці з'ясували, що віагра може бути ефективною при лікуванні хвороби Альцгеймера. Крім цього, вчені проаналізували бази даних страхових компаній США та виявили, що у пацієнтів, яким призначали віагру, шестирічний ризик розвитку хвороби Альцгеймера на 69 відсотків нижчий, ніж у інших людей. Дослідження опубліковано у Nature Aging.

Нові ліки від хвороби Альцгеймера - перші за 18 років

Препарати на лікування хвороби Альцгеймера з'являються нечасто. Нещодавно FDA схвалило нові ліки від хвороби Альцгеймера, які стали першими за 18 років.

Процес відбору нових препаратів достатньо довгий: спочатку кандидату потрібно пройти доклінічні випробування, а потім довести свою безпеку та ефективність вже на людях. Завдання спрощується, якщо одразу шукати ліки-кандидати серед схвалених препаратів, тоді не доведеться доводити, що вони безпечні для людини. При цьому нерідко виявляється, що ліки, якими лікують одні захворювання, є ефективними для терапії інших. Наприклад, нещодавно прийом метформіну пов'язали із зниженням ризику хвороби Альцгеймера.

Подібний підхід застосували американські медики під керівництвом Фейсюн Чена з клініки Клівленда: вони шукали ліки для лікування хвороби Альцгеймера серед вже схвалених препаратів. Спочатку дослідники використовували обчислювальні методи для того, щоб розбити молекулярні характеристики хвороби Альцгеймера на 13 фенотипів, ґрунтуючись на відмінностях експресії генів, поліморфізмах генів, а також експресії білків. Далі застосовувався мережевий аналіз між інформацією про 351444 білок-білкових взаємодій, розділених на 13 ендофенотипів, та 1600 схваленими FDA препаратами. Кожен препарат із відібраного списку вже використовується для лікування захворювань із 12 груп (серцево-судинних захворювань, захворювань нервової системи, захворювання органів дихання тощо).

Віагра від хвороби Альцгеймера

У мережевому аналізі врахували ендофенотипи кожного препарату, тобто те, на які біомаркери впливають його компоненти. На відстані між ендофенотипами, пов'язаними з хворобою Альцгеймера, та біомаркерами, на які впливають ліки, вчені вирахували найбільш підходящий препарат – той, який впливає на більшу частину біомаркерів, пов'язаних із хворобою Альцгеймера: ним виявився сильденафіл, більше відомий як віагра.

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Потім дослідники проаналізували бази даних страхових компаній США та виявили, що у пацієнтів, яким призначали віагру, шестирічний ризик розвитку хвороби Альцгеймера на 69 відсотків нижчий, ніж у інших людей. У регресію Кокса, яка застосовувалася для статистичного аналізу, також внесли виправлення на вік та етнічну приналежність учасників. Щоправда, більшість пацієнтів у аналізі були чоловіками, що позначилося на неоднорідності вибірки.

Автори застерігають про те, що знайдений зв'язок може бути випадковим і в майбутньому необхідні клінічні дослідження, які включатимуть як жінок, так і чоловіків, а також групу плацебо.

Віагра використовується в клінічній практиці вже давно, тому вона швидше за все не викличе у пацієнтів побічних ефектів. Чого не можна сказати про недавно схвалені ліки від хвороби Альцгеймера: у пацієнтів, які приймали його, на МРТ знайшли осередки крововиливів та набряк мозку.