Від чого з'являється целюліт: які продукти його викликають

Неправильне харчування - одна з причин появи целюліту, які продукти його викликають

Що таке целюліт та які причини його появи

Целюліт - це певний стан жирової тканини. Порушення обміну речовин блокує виведення продуктів життєдіяльності, клітини поглинають навколишні речовини з подвоєною швидкістю, накопичують токсини, рідину. В результаті внутрішній обсяг структур збільшується, сполучна тканина розтягується та розростається, утворюються локальні горбики, що випирають.

Целюліт вражає як надлишкові маси жирової тканини, так й тонкі прошарки, з'являється характерна «апельсинова кірка».

Причини появи целюліту

У 80-95% випадків від «апельсинової кірки» страждають жінки, у чоловіків целюліт трапляється рідко. Причина в тому, що патологічні зміни у жировій тканині розвиваються під впливом жіночих статевих гормонів – естрогенів.

Основні фактори появи целюліту:

Підвищений рівень естрогенів у крові, який може бути спричинений захворюваннями органів репродуктивної системи.

Ендокринні порушення, дисфункція щитоподібної залози.

Генетична схильність.

Порушення білкового обміну; зниження рівня альбуміну.

Зайва вага.

Хронічна втома, стреси.

Малорухливий спосіб життя

Неправильне харчування.

Які продукти можуть призвести до появи целюліту

Отже, однією і з причин появи целюліту може бути неправильне харчування та їжа, яку ми споживаємо. Нутриціологиня Ірина розповіла, які продукти можуть викликати або посилювати целюліт.

Страви “швидкої їжі”.

Кондитерські вироби, картопля фрі, сандвічі, штучні приправи, пересмажена їжа тощо вважаються найгіршими продуктами, які провокують целюліт. Під час їх засвоєння організм відправляє їх напряму в “запас”, що і є накопиченням жирів, яке спричиняють целюліт.

Ніколи не замінюйте повноцінний прийом їжі такими перекусами радить нутриціологиня.

Кава та целюліт

Такий популярний напій як кава також може призвести до целюліту. Навіть одна чашка кави знижує кровообіг в тканинах. У жирові тканини надходить менше крові, обмін речовин уповільнюється, що і сприяє появі целюліту. Краще пити зелений чай радить нутриціологиня.

Цукор і підсолоджувачі

В результаті надмірного споживання цукру судини та стінки артерій втрачають еластичність. Через це може знижуватися кровообіг та виникати целюліт. "Варто уважно читати склад продуктів, які купуєте в магазині. Бо навіть у продуктах, в яких немає цукру, можуть бути підсолоджувачі та консерванти. А ті, своєю чергою, здатні трансформуватися в “апельсинову кірку” на тілі, – розповідає Ірина Чернуха.

Швидкі вуглеводи можуть викликати підвищення інсуліну, який здатний збільшувати розміри та кількість жирових клітин, що утримують рідину. Це погіршить кровообіг, відтак з’являється целюліт.

Газовані напої та соки

Шкода цих напоїв в тому, що до них, зазвичай, додають сиропи з високим вмістом фруктози, підсолоджувачі. А це може викликати целюліт.

Алкоголь

Алкоголь так само як і цукор, підсолоджувачі значно сповільнюють процес кровообігу, перешкоджають засвоєнню корисних вітамінів. "Якщо хочете позбутися “апельсинової кірки”, то виключіть зі свого раціону вино, пиво та інші спиртні напої. До того ж алкоголь підвищує навантаження на організм. Відбувається ненормальний розподіл рідини всередині й з’являються набряки", – пояснює нутриціологиня.

Соуси

Будь-які соуси, також майонез та томатний соус також здатні негативно впливати на шкіру та сприяти виникненню целюліту.

Шоколад

Спровокувати появу целюліту та додаткові кілограми може і часте, неконтрольоване споживання шоколаду. Кілька шматочків натурального гіркого шоколаду можна собі дозволити, а от від білого, краще відмовитись.

Щоб зменшити ризик появи целюліту, більше рухайтеся, не паліть, багато пийте та стежте за раціоном.

Читайте також: