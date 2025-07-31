Від яких популярних напоїв, на думку лікаря, краще відмовитись і чому

Шкідливі напої

Реклама

Кожен із нас прагне жити довго й залишатися здоровим. Однак деякі з наших улюблених напоїв, які здаються нешкідливими, можуть завдавати серйозного удару по ендокринній системі. Ендокринологиня розповіла про популярні напої, які вона сама ніколи не вживає і не радить іншим.

Небезпечні для здоров’я напої

Кава без кофеїну: «безневинний» напій тільки на перший погляд

Багато хто вважає каву без кофеїну безпечною альтернативою для тих, хто чутливий до кофеїну. Однак процес декофеїнізації викликає серйозні питання.

Зазвичай для видалення кофеїну використовують агресивні хімічні розчинники, такі як метиленхлорид та етилацетат. Навіть після ретельного очищення в каві можуть залишатися їхні мікроскопічні сліди. Регулярне вживання таких залишків може бути шкідливим для організму.

Реклама

Для отримання заряду бадьорості без ризиків краще зелений чай, трав’яні чаї.

Капсульна кава: комфорт із невидимою загрозою

Капсульні кавоварки забезпечують швидке та зручне приготування напою. Різноманіття смаків та мінімальна потреба в прибиранні роблять їх дуже популярними. Однак за цими перевагами криється один суттєвий недолік.

Під час приготування окріп проходить крізь невелику пластикову капсулу. Цей процес сприяє вивільненню мікропластику та хімічних речовин, які потрапляють прямо у вашу чашку. Хоча кілька порцій не завдадуть значної шкоди, постійне вживання капсульної кави може призвести до накопичення мікропластику в організмі. Це, своєю чергою, потенційно може порушувати гормональний баланс та негативно впливати на загальне здоров’я та тривалість життя.

Для насолоди смачною та безпечною кавою краще обирати класичні методи приготування — гейзерну кавоварку, френч-прес або традиційну кавоварку з фільтром.

Реклама

Ізотоніки: більше, ніж просто вода з мінералами

Ізотонічні напої позиціонуються як ідеальний засіб для відновлення водного балансу та електролітів після фізичних навантажень. Вони містять мінеральні солі (натрій, калій, кальцій, магній) та вуглеводи, що, здавалося б, робить їх корисними.

Проте, експертка застерігає, у складі багатьох ізотоніків часто є штучні барвники та підсолоджувачі, які можуть негативно впливати на організм. Крім того, ці напої розливають у пластикові пляшки, з яких у рідину можуть вивільнятися мікропластик та хімічні речовини. Регулярне вживання таких напоїв може створювати ризики для здоров’я.

Простий і натуральний ізотонік можна зробити самостійно. Змішайте 500 мл води, 500 мл фруктового соку (наприклад, апельсинового або лимонного), додайте дрібку солі (1-1,2 г). За бажанням можна додати мед, імбир або м’яту для смаку.

Такий домашній напій буде не менш ефективним і ви зможете бути впевнені в його складі.

Реклама

Ендокринологиня наголошує, що усвідомлений вибір напоїв — це важливий крок до підтримки здоров’я ендокринної системи та довголіття. Варто пам’ятати, що іноді найпростіші рішення, такі як звичайна вода або трав’яний чай, є найкориснішими.