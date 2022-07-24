Який вид чаю зменшує зморшки, а який знижує тиск - як відомий напій уповільнює старіння

Про корисні властивості чаю, про види чаю та їх здатність сповільнювати старіння - у матеріалі ТСН.ua

Корисні властивості чаю важко переоцінити. Чай позитивно впливає при захворюваннях серцево-судинної системи, розширяє судини, зменшує спазми, сприяючи нормальному кровообігу, нормалізує тиск крові. При гіпертонії дубильні речовини, які містяться в напої, знижують тиск, усувають біль голови та шум у вухах. Дубильні речовини чаю — катехіни зв’язують у кишківнику небажані для організму продукти обміну речовин, що разом з дією пектинів сприяє підтримці тургору в тканинах, що безперечно запобігає передчасному старінню. Відомо, тонізуюча дія завареного чаю, вона зумовлена наявними в чаю алкалоїдами – кофеїном і теоброміном. Чай називають еліксиром життя, через унікальний вміст вітамінів, він містить вітаміни A, B1, B2, пантотенову кислоту, вітаміни P, PP, K, С.

Різні види чаю по різному впливають на організм людини, розповідаємо як:

Зелений чай , багатий на антиоксиданти, зменшує запалення в організмі, запобігає утворенню пухлин, захищає клітини від ушкоджень.

, багатий на антиоксиданти, зменшує запалення в організмі, запобігає утворенню пухлин, захищає клітини від ушкоджень. Особливий фермент у складі чаю ройбуш уповільнює появу зморшок.

уповільнює появу зморшок. Чай улун сприятливо впливає на гладкість шкіри, здоров'я кісток та зубів. Він також зменшує вікові пігментні плями.

сприятливо впливає на гладкість шкіри, здоров'я кісток та зубів. Він також зменшує вікові пігментні плями. Чай матчу відповідає за здоровий колір обличчя та сяйво шкіри.

відповідає за здоровий колір обличчя та сяйво шкіри. Бета-каротин, вітамін С та антиоксиданти у складі чаю каркаде воюють із запаленнями та знижують кров'яний тиск.

воюють із запаленнями та знижують кров'яний тиск. Чорний чай виводить з організму токсини, зміцнює стінки судин та тонізує організм.

Читайте також: