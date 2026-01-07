ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Час на прочитання
2 хв

Відкрийте секрет японців: п’ять продуктів, які вони їдять щодня і почуваються неймовірно

Мічіко Томіока, сертифікована дієтологиня та експертка з довголіття з Японії, поділилася своїми улюбленими продуктами, які завжди є на її кухні та які вона споживає щодня, щоб підтримувати здоров’я і життєву енергію.

Тетяна Мележик
Що їдять японці щодня для здоров'я

Що їдять японці щодня для здоров’я / © pexels.com

«Коли я переїхала до США в дорослому віці, мені було важко адаптуватися до культури швидкої та переробленої їжі. Як зайнята мама, я часто відчувала дискомфорт через свій раціон. Тому, ставши дієтологинею, я вирішила поширювати японські харчові звички. Кожен раз, коли повертаюся додому, мене дивує енергійність людей похилого віку в моїй громаді. Секрет їхнього довголіття — це харчування з усвідомленістю і дотримання Ікігай — японської концепції, що означає пошук сенсу життя», — розповідає Мічіко.

5 продуктів для довгого та щасливого життя

Матча

Мічіко та її 99-річна тітка починають день з матча. Цей зелений чай багатий на вітаміни С і групи В, білок, клітковину та антиоксидантні поліфеноли, що захищають клітини від старіння. «Щоранку я медитативно готую матчу за традиційною японською чайною церемонією Чадо — з бамбуковим віночком і піалою», — пояснює дієтологиня.

Ферментовані продукти

Місо, нато та нукадзуке — основа японської кухні. Вони містять пробіотики, які підтримують травлення і зміцнюють імунітет. «У дитинстві ми з батьком готували ферментовані овочі з редиски та імбиру. Сьогодні я навіть роблю власне місо з соєвих бобів, рису коджі та морської солі», — ділиться Мічіко.

Морські водорості

Кайсо супроводжують майже кожен прийом їжі в Японії. Вони низькокалорійні, багаті клітковиною, йодом, магнієм, омега-3 та вітаміном B12. «На моїй кухні завжди 5–10 видів водоростей. Комбу йде в суп, вакаме — в салати, а червоні боби та кантена — у веганські десерти», — розповідає експертка.

Соєві боби

Едамаме, кінако, несолодке соєве молоко, нато та місо — джерела білка, клітковини та поліфенолів. «Червона квасоля азукі часто потрапляє у супи та десерти вагаші. Я готую їх без цукру, використовуючи сухофрукти і корицю», — пояснює Мічіко.

Тофу

Універсальний продукт, багатий білком, але без холестерину. Мічіко використовує його в різних стравах: бургери, пельмені, смажений рис з овочами, супи, веганське карі, хумус, соуси та навіть десерти.

