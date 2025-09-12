- Дата публікації
Відомий біогакер дав кілька порад, які допоможуть жити до ста: в чому секрет довголіття
Бажаєте підвищити якість свого життя і заряджатися енергією щодня? Відомий біогакер Браян Джонсон розкрив свої перевірені секрети, які реально працюють і водночас не потребують складних чи екзотичних методів.
Ми всі знаємо, що для повноцінного відпочинку потрібно близько 8 годин сну, але Браян Джонсон радить кілька простих правил, які допомагають організму відновлюватися максимально ефективно:
Лягайте та прокидайтеся в один і той самий час — так легко налаштувати внутрішній біоритм.
Забудьте про каву за 8 годин до сну, навіть якщо здається, що вона не заважає.
Вимикайте ґаджети за годину до сну, краще почитайте книжку або прогуляйтеся.
Не їжте за 2 години до сну — дайте шлунку можливість відпочити.
Дотримуючись цих простих правил, ви швидше засинатимете, прокидатиметеся бадьорими, а сонливість протягом дня відступить.
Рух — це життя
Три тренування на тиждень у спортзалі — чудово, але для здоров’я та довголіття важливо залишатися активними щодня хоча б 30 хвилин. Це може бути що завгодно: прогулянка, йога, зарядка або навіть прибирання дому.
І маленький лайфгак: кожні 20–30 хвилин вставайте з крісла та робіть легку розминку — це допомагає зберегти енергію і почуватися активніше.
Правильне харчування — запорука здоров’я
Дієта — не покарання, а стиль життя. Ось кілька ключових порад від Джонсона:
Не покладайтеся лише на силу волі, особливо ввечері, коли тягне перекусити. Плануйте прийоми їжі заздалегідь.
Легкий голод — це нормально і навіть корисно для організму.
Віддавайте перевагу середземноморській дієті — вона вважається однією з найздоровіших.
Використовуйте трекери калорій, щоб контролювати свій раціон.
І головне: не варто себе карати за випадкове недосипання чи насолоду від нездорової їжі — це абсолютно нормально. Важливо повертатися до звичок і продовжувати піклуватися про себе.