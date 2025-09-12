Відомий біогакер дав кілька порад, які допоможуть жити до ста: в чому секрет довголіття

Як жити довше: секрети біогакера / © unsplash.com

Ми всі знаємо, що для повноцінного відпочинку потрібно близько 8 годин сну, але Браян Джонсон радить кілька простих правил, які допомагають організму відновлюватися максимально ефективно:

Лягайте та прокидайтеся в один і той самий час — так легко налаштувати внутрішній біоритм.

Забудьте про каву за 8 годин до сну, навіть якщо здається, що вона не заважає.

Вимикайте ґаджети за годину до сну, краще почитайте книжку або прогуляйтеся.

Не їжте за 2 години до сну — дайте шлунку можливість відпочити.

Дотримуючись цих простих правил, ви швидше засинатимете, прокидатиметеся бадьорими, а сонливість протягом дня відступить.

Рух — це життя

Три тренування на тиждень у спортзалі — чудово, але для здоров’я та довголіття важливо залишатися активними щодня хоча б 30 хвилин. Це може бути що завгодно: прогулянка, йога, зарядка або навіть прибирання дому.

І маленький лайфгак: кожні 20–30 хвилин вставайте з крісла та робіть легку розминку — це допомагає зберегти енергію і почуватися активніше.

Правильне харчування — запорука здоров’я

Дієта — не покарання, а стиль життя. Ось кілька ключових порад від Джонсона:

Не покладайтеся лише на силу волі, особливо ввечері, коли тягне перекусити. Плануйте прийоми їжі заздалегідь.

Легкий голод — це нормально і навіть корисно для організму.

Віддавайте перевагу середземноморській дієті — вона вважається однією з найздоровіших.

Використовуйте трекери калорій, щоб контролювати свій раціон.

І головне: не варто себе карати за випадкове недосипання чи насолоду від нездорової їжі — це абсолютно нормально. Важливо повертатися до звичок і продовжувати піклуватися про себе.