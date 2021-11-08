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Відсутність сексу - єдине, що можна вважати сексуальним відхиленням: ще 16 висловів Фрейда

Відсутність сексу - єдине, що можна вважати сексуальним відхиленням: ще 16 висловів Фрейда

nn.by

17 цитат Зігмунда Фрейда, які багато говорять про наше сексуальне життя.

Він - один із найбільш суперечливих вчених 20-го століття. Студенти-психологи в усьому світі лагідно називають його «дідом Фрейдом». За життя одні вважали його шарлатаном, інші — генієм. Коко Шанель назвала його першим чоловіком-феміністом, оскільки саме Фрейд став теоретиком сексуальної революції, яка підштовхнула жінок до ідеї рівних прав.

Зокрема, два відкриття, можливо, назавжди закріпили його репутацію: він розгадав таємницю наших мрій і снів та був першою людиною, яка придумала універсальну теорію роботи підсвідомого людського розуму.

  1. Масштаб особистості визначається масштабом тієї проблеми, яка здатна звести людину з розуму.

  2. Перш, ніж поставити собі діагноз депресії або низької самооцінки, переконайтеся, що вас не оточують дурні.

  3. Завдання зробити людей щасливими не входило до плану Творця.

  4. Все, що ви робите в ліжку, ідеально і абсолютно прийнятно, якщо обидві сторони отримують насолоду.

  5. Повна відсутність сексу - єдине, що можна вважати сексуальним відхиленням. Все інше - лише справа смаку.

  6. Саме тоді, коли людина починає серйозно замислюватися про сенс і цінність життя, можна вважати її божевільною.

  7. Перша людина, яка кинула лайку замість каменю, була творцем цивілізації.

  8. Ідеальна, вічна любов, очищена від усілякої ненависті, існує лише між наркоманом і його наркотиком.

  9. Ми живемо в абсолютно дивний час, коли з подивом помічаємо, що прогрес іде в ногу з варварством.

  10. Чим досконаліша людина зовні, тим більше демонів у неї всередині.

  11. Коли мене критикують, я знаю, як захиститися. Але перед похвалою я безсилий.

  12. Ми ніколи не буваємо такими вразливими, як коли любимо, і ніколи такими безнадійно нещасними, як коли втрачаємо об’єкт нашої любові.

  13. Перша ознака дурості — повна відсутність сорому.

  14. Люди більш моральні, ніж вони думають, і набагато аморальніші, ніж вони собі уявляють.

  15. Велика частина реального всередині нас не осягається; а те, що осягається, не є реальним.

  16. Кожна нормальна людина, по суті, нормальна лише частково.

  17. Іноді сигара - це просто сигара.

Радимо пройти наш тест-малюнок, який визначить риси вашої особистості.

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