Відсутність сексу - єдине, що можна вважати сексуальним відхиленням: ще 16 висловів Фрейда

Відсутність сексу - єдине, що можна вважати сексуальним відхиленням: ще 16 висловів Фрейда

17 цитат Зігмунда Фрейда, які багато говорять про наше сексуальне життя.

Він - один із найбільш суперечливих вчених 20-го століття. Студенти-психологи в усьому світі лагідно називають його «дідом Фрейдом». За життя одні вважали його шарлатаном, інші — генієм. Коко Шанель назвала його першим чоловіком-феміністом, оскільки саме Фрейд став теоретиком сексуальної революції, яка підштовхнула жінок до ідеї рівних прав.

Зокрема, два відкриття, можливо, назавжди закріпили його репутацію: він розгадав таємницю наших мрій і снів та був першою людиною, яка придумала універсальну теорію роботи підсвідомого людського розуму.

Масштаб особистості визначається масштабом тієї проблеми, яка здатна звести людину з розуму. Перш, ніж поставити собі діагноз депресії або низької самооцінки, переконайтеся, що вас не оточують дурні. Завдання зробити людей щасливими не входило до плану Творця. Все, що ви робите в ліжку, ідеально і абсолютно прийнятно, якщо обидві сторони отримують насолоду. Повна відсутність сексу - єдине, що можна вважати сексуальним відхиленням. Все інше - лише справа смаку. Саме тоді, коли людина починає серйозно замислюватися про сенс і цінність життя, можна вважати її божевільною. Перша людина, яка кинула лайку замість каменю, була творцем цивілізації. Ідеальна, вічна любов, очищена від усілякої ненависті, існує лише між наркоманом і його наркотиком. Ми живемо в абсолютно дивний час, коли з подивом помічаємо, що прогрес іде в ногу з варварством. Чим досконаліша людина зовні, тим більше демонів у неї всередині. Коли мене критикують, я знаю, як захиститися. Але перед похвалою я безсилий. Ми ніколи не буваємо такими вразливими, як коли любимо, і ніколи такими безнадійно нещасними, як коли втрачаємо об’єкт нашої любові. Перша ознака дурості — повна відсутність сорому. Люди більш моральні, ніж вони думають, і набагато аморальніші, ніж вони собі уявляють. Велика частина реального всередині нас не осягається; а те, що осягається, не є реальним. Кожна нормальна людина, по суті, нормальна лише частково. Іноді сигара - це просто сигара.

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