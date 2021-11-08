Відсутність сексу - єдине, що можна вважати сексуальним відхиленням: ще 16 висловів Фрейда

17 цитат Зігмунда Фрейда, які багато говорять про наше сексуальне життя.
Він - один із найбільш суперечливих вчених 20-го століття. Студенти-психологи в усьому світі лагідно називають його «дідом Фрейдом». За життя одні вважали його шарлатаном, інші — генієм. Коко Шанель назвала його першим чоловіком-феміністом, оскільки саме Фрейд став теоретиком сексуальної революції, яка підштовхнула жінок до ідеї рівних прав.
Зокрема, два відкриття, можливо, назавжди закріпили його репутацію: він розгадав таємницю наших мрій і снів та був першою людиною, яка придумала універсальну теорію роботи підсвідомого людського розуму.
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Масштаб особистості визначається масштабом тієї проблеми, яка здатна звести людину з розуму.
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Перш, ніж поставити собі діагноз депресії або низької самооцінки, переконайтеся, що вас не оточують дурні.
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Завдання зробити людей щасливими не входило до плану Творця.
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Все, що ви робите в ліжку, ідеально і абсолютно прийнятно, якщо обидві сторони отримують насолоду.
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Повна відсутність сексу - єдине, що можна вважати сексуальним відхиленням. Все інше - лише справа смаку.
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Саме тоді, коли людина починає серйозно замислюватися про сенс і цінність життя, можна вважати її божевільною.
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Перша людина, яка кинула лайку замість каменю, була творцем цивілізації.
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Ідеальна, вічна любов, очищена від усілякої ненависті, існує лише між наркоманом і його наркотиком.
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Ми живемо в абсолютно дивний час, коли з подивом помічаємо, що прогрес іде в ногу з варварством.
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Чим досконаліша людина зовні, тим більше демонів у неї всередині.
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Коли мене критикують, я знаю, як захиститися. Але перед похвалою я безсилий.
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Ми ніколи не буваємо такими вразливими, як коли любимо, і ніколи такими безнадійно нещасними, як коли втрачаємо об’єкт нашої любові.
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Перша ознака дурості — повна відсутність сорому.
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Люди більш моральні, ніж вони думають, і набагато аморальніші, ніж вони собі уявляють.
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Велика частина реального всередині нас не осягається; а те, що осягається, не є реальним.
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Кожна нормальна людина, по суті, нормальна лише частково.
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Іноді сигара - це просто сигара.
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