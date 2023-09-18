Вікова дієта: що їсти в 20, 30, 40 років, щоб дійсно схуднути

Кожен вік вимагає індивідуального підходу у харчуванні. Тому, якщо ви хочете скинути зайву вагу після 20, 30 чи 40 років, потрібно враховувати особливості свого організму.

Не секрет, що протягом усього життя наш організм змінюється. З часом багато різноманітних процесів, які в ньому відбуваються, сповільнюються, тому організм починає працювати менш активно. У тому числі такі трансформації торкаються серцево-судинної, гормональної та травної системи. Саме вони найбільше впливають на вагу людини. Раніше ми писали про секрети схуднення від кореянок. Але варто також звернути увагу, що методи, які працювали в 20 років, можуть вже бути не такими ефективними після 40.

Якщо ви плануєте "сісти на дієту", найперше, що потрібно зробити, це врахувати особливості організму, які пов'язані з віком. Що скинути вагу після 20, 30 чи 40 років потрібні різні підходи.

Що можна їсти після 20 років, щоб скинути зайву вагу

Схуднення після 20 років / Фото: Pexels

Звичайно, тут мова йтиме лише про людей, які не мають супутніх хронічних захворювань, які також можуть впливати на зміни у вазі.

В 20 років організм молодий, тому працює максимально злагоджено. Найчастіше в цей період життя навіть не потрібно худнути, тому що дівчата можуть, як то кажуть, "їсти і не гладшати". Відбувається це завдяки підвищенній рухливості, на підтримання якої йде практично вся енергія, яку організм отримує з їжею. Але, якщо ви все ж таки хочете скинути пару зайвих кілограм, варто прислухатися до таких порад:

харчуйтесь збалансовано і віддавайте передвагу натуральним продуктам;

не забувайте про фізичну активність (це можуть бути прогулянки, біг, розтяжка, йога чи силові тренування на вибір).

Як скинути вагу після 30 років

Як скинути вагу після 30 років? / Фото: Pexels

До 30 років ситуація починає ускладнюватися. Тепер вже процес схуднення вже залежить від актуального стану організму. Тобто від того, наскільки добре ви дбали про нього в минулі періоди життя. Наприклад, якщо ви віддавали перевагу фаст-фуду і не займалися спортом, організм в 30 років точно дасть про це знати зниженням метаболізму.

Рецепт схуднення після 30 індивідуальний. Але є база, яка потрібна всім — це фізична активність плюс правильне харчування. Однак нюанси вже будуть відрізнятися. Комусь знадобиться додатковий масаж чи апаратні процедури, а хтось буде змушений відмовитися від шматочка тортика перед сном.

Як залишатися стрункою після 40 років

Як харчуватися жінці після 40 років / Фото: Pexels

До 40 років інтенсивність метаболізму ще сильніше знижується. Гормони вже не виробляються в тому обсязі, можуть виникати серцево-судинні захворювання. Через порушення роботи підшлункової та щитовидної залоз з'являється надмірна вага, якої можна позбутися лише після усунення проблем зі здоров'ям.

Якщо особливих протипоказань немає, доведеться активніше займатися спортом, суворіше слідкувати за харчуванням. Вже не буде вистачати лише звичайних прогулянок як єдиної фізичної активності. Для досягнення результатів доведеться додавати кардіо та силові тренування. Також важливо в цьому віці скоротити вживання цукру, жирів і простих вуглеводів. Однак, попередньо проконсультуйтесь з фахівцем.

Як легко скинути вагу в будь-якому віці: універсальні поради

Насамперед, потрібно пити достатнью кількість води. Вона живить органи і допомагає довше зберігати еластичність та пружність шкіри.

Не варто нехтувати фізичними навантаженнями. Навіть якщо вам 20 років і вам ще не потрібно скидати зайвої ваги, завдяки фізичній активності ви зможете підтримувати злагоджений обмін речовин та стабільний емоційний стан. А це допоможе краще виглядати в майбутньому.

Обов'язково слідкуйте за балансом жирів, вуглеводів та білків в раціоні. За нестачі чи надлишку будь-якого компоненту можна зіткнутися з низкою досить неприємних наслідків. Від порушення обміну речовин і втоми до сухості шкіри та безсонням.

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