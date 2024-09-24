Вісім речей, які потрібно робити на ніч, щоб схуднути

Що потрібно робити, щоб худнути вночі.

На процес схуднення впливає не лише, що ми їмо на ніч, але й що робимо, наші звички перед сном.

Експерти назвали звички, які можуть допомогти позбутися зайвих кілограмів.

Не вечеряйте надто пізно

Люди, які їдять ближче до ночі, схильні вживати калорійнішу, ніж зазвичай, їжу, або їдять не тому, що голодні, а тому, що їм нудно.

Якщо хочеться перекусити перед сном, з'їжте щось молочне

В молоці та молочних продуктах міститься казеїн – білок, який повільно перетравлюється. Тому перекушування перед сном надасть вашому організму білок, який він може використовувати для відновлення і нарощування м’язів.

Займіться фізичними вправами, але в правильний час

Якщо ви тренуєтеся перед сном, вам може бути складно заснути. Але людське тіло продовжує спалювати калорії протягом кількох годин після тренування, це варто враховувати.

Не пийте алкоголь перед сном

Алкоголь будь-якої міцності – калорійний продукт, споживання якого, особливо на ніч, заважатиме схуднути.

Уникайте синього світла

Всі екрани різноманітних ґаджетів випромінюють синє світло, яке може порушити добовий ритм, ритм сну та неспання.

Дотримуйтеся чіткого графіка сну

Щодня лягайте спати та прокидайтеся приблизно в один і той самий час, це допоможе налагодити сон і добовий ритм.

Зробіть спальну прохолодною

Сон у прохолоднішій кімнаті може допомогти спалювати більше калорій за ніч.

Розслабтеся перед сном

Проведіть перед сном ритуал, який вас розслаблює – наприклад, випийте чай або прийміть ванну. Робіть усе, що вас може заспокоїти перед сном.

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