Вітамін А: діеотлог назвав найкорисніші продукти для очей

Вітамін А або ретинол - один з життєво необхідних організму.

Певні продукти майже нерозривно зв’язуються з певними поживними речовинами. Коли ви думаєте про їжу з вітаміном С, то це апельсини. Для збільшення калію більшість із нас тягнеться до банану. І якщо вас попросять назвати їжу з високим вмістом вітаміну А - моркву.

Дієтологиня Сара Гароне, яка ґрунтує свої поради лише на фактах доказової медицини, перелічила найкорисніші продукти для очей. Про це - у нашому матеріалі.

Вітамін А необхідний для здоров’я. Ця поживна речовина сприяє здоровому зору. Він також відіграє важливу роль у підтримці імунної та репродуктивної систем.

Звичайно, морква є чудовим джерелом вітаміну А. Півсклянки сирих овочів містить значні 510 мікрограмів. Це 57% рекомендованої добової норми (RDA) для чоловіків і 73% для жінок.

Але, наскільки багата вітаміном А морква, вони не володіють ринком цього важливого поживного речовини. Кілька інших здорових продуктів, що насправді містять більше вітаміну А, ніж апельсини. Ось погляд на дивовижне різноманіття продуктів на вибір. Тоді не пропустіть наш список 7 найздоровіших продуктів, які потрібно їсти прямо зараз.

Яловича печінка

Органічне м’ясо може бути не найпопулярнішим варіантом на м’ясній стійці, але не пропустіть його повз! Яловича печінка є найвищою потужністю вітаміну А з 8020 мікрограмами в порції 3 унції. Це вражаючі 891% РДВ для чоловіків і 1457% для жінок. Ягняча печінка та печінкова ковбаса також пропонують нестандартні рівні вітаміну А.

Печінка тріски

Як харчова добавка, жир печінки тріски має ряд переваг. Він насичений корисними для серця омега-3 жирними кислотами та вітаміном D., що підвищує імунітет. Це також дивовижне джерело вітаміну А-4 080 мікрограмів на столову ложку.

Запечена картопля, краще батат

Батат - це простий, але смачний гарнір практично до будь-якої страви. І маючи 1100 мікрограмів вітаміну А на чашку, вони однозначно перевершують сиру моркву. Просто обов’язково з’їжте шкіру, щоб отримати повну кількість вітаміну А з цих крохмалистих бульб.

Гарбузове пюре

Гарбузові кекси, гарбузові смузі, гарбузові пироги - немає кінця смачним способам використання гарбузового пюре. (Ознайомтесь із нашим списком із 20 творчих справ, які можна з цим зробити!) Насолоджуючись цим улюбленим осіннім, ви також поглинете багато вітаміну А. Кожна чашка містить 706 мікрограмів.

Жовтий кабачок

Бета-каротин, рослинна форма вітаміну А, дає багатьом овочам характерний червонувато-жовтий колір. Жовтий кабачок - не виняток! 200 г такого овоча дасть 1140 мікрограмів вітаміну А.

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