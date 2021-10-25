Вітаміни С, D та цинк у разі COVID-19: чи можуть популярні добавки полегшити перебіг коронавірусу

Вітаміни С, D та цинк у разі COVID-19: чи можуть популярні добавки полегшити перебіг коронавірусу

Надлишок вітамінів може мати негативні наслідки.

Вітаміни С і Д, а також цинк не впливають на перебіг коронавірусу. Також не є дієвими у разі зараження гомеопатія чи народна медицина.

Про це розповів головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький у своєму Telegram-каналі.

Медик попередив, що від вітаміну С у великих дозах у пацієнта на шкірі може виникнути алергічний висип, а від цинку часто є дуже сильна нудота. У зв'язку з цим, у разі підтвердження коронавірусу, лікар радить вдаватися до доказової медицини.

"Не залишайтесь у кам‘яному віці! Нагадую, що від цинку часто дуже сильно нудить, від вітаміну С можна отримати алергічний висип на шкірі, ну з вітаміном Д у великих дозах можете самі прочитати інструкцію… тому коли у вас підтвердять "ковід" згадайте, що ми зараз у 2021 році", - наголосив Тарас Жиравецький.

Зауважимо, що наразі ліків саме проти COVID-19 не існує. Препарати, які зараз застосовуються, лише полегшують симптоми та наслідки, а також покликані лікувати вражені системи та органи.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Раніше лікар пояснив, як правильно збивати температуру у разі зараження "Дельтою".

Нагадаємо, багато людей після перенесеного COVID-19 страждають на когнітивну дисфункцію. Йдеться, зокрема, про проблеми з пам'яттю, багатозадачністю, швидкістю обробки інформації і фокусуванням. Порушення фіксуються у пацієнтів навіть через 7 місяців після одужання.

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