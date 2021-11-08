Виявилося, що заморожена піца ще більш шкідлива, ніж ми думали

Виявилося, що заморожена піца ще більш шкідлива, ніж ми думали

Заморожена піца - це напівфабрікат простий у приготуванні і зазвичай дуже доступний. Але, як виявилося, заморожена піца насправді набагато гірша, ніж ви можете припустити, що частково пов’язано з високим вмістом насичених жирів, натрію та рафінованих вуглеводів.

Тож, дізнаємося більше про шкідливі побічні ефекти замороженої піци.

Згідно з галузевим звітом, попит на заморожені та розфасовані продукти зростає швидкими темпами через їх доступність та зручність. Спеціалісти підрахували, що продаж такого продукту, як заморожена піца, зокрема, має максимально зрости до 2025 року.

Також читайте Популярні продукти для зменшення запалення в організмі після 30 років

У цьому звіті також зазначено, що нещодавно відбувся розвиток кріогенного обладнання, яке допомагає зробити можливим заморожування таких речей, як піца, хлібобулочні вироби та хліб. Іншими словами, заморожені продукти залишаються тут, і тому важливо знати, на що звертати увагу, коли справа доходить до замороженої піци.

Що міститься в замороженій піці?

Одним із найпоширеніших знаменників замороженої піци є надзвичайно високий вміст натрію. В одній порції (1/6 піци) містяться колосальні 760 міліграмів солі.

Додайте до цього калорії з насичених жирів (12 г жиру, 5 з яких – насичені жири).

У замороженій піці відмічають високий рівень рафінованих вуглеводів, як правило, у вигляді збагаченого білого або пшеничного борошна, що втратило велику кількість харчової цінності, включаючи клітковину.

Також читайте Дієтологиня назвала найкращий сніданок із високим вмістом білка

Чим це загрожує вашому здоров’ю

Постійне споживання оброблених продуктів з високим вмістом натрію, насичених жирів і рафінованих вуглеводів може мати шкідливий вплив на організм.

Наприклад, вживання занадто великої кількості насичених жирів може підвищити рівень ЛПНЩ (поганого холестерину), а вживання занадто великої кількості натрію може призвести до високого кров’яного тиску. Обидва ці стани здоров’я можуть, на жаль, збільшити ризик серцевих захворювань та інсульту.

Згідно з дослідженнями, дієта з високим вмістом рафінованих вуглеводів підвищує ризик високого кров’яного тиску, інсульту, серцевих захворювань і діабету 2 типу.

Читайте також: Найгірша їжа на сніданок для вашого імунітету

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання