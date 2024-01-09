Виявляється, ми все життя готували неправильно: як їсти рис і не гладшати — секрети азіатів

Чи замислювалися ви, чому дієтологи постійно говорять про шкоду білого рису, який вважається порожнім вуглеводом з високим глікемічним індексом, але азіати їдять його щодня і мають досить молодий та здоровий вигляд?

В чому тут секрет? І чи можна їсти рис і не гладшати? Ось які хитрощі використовують азіати, щоб знизити глікемічний індекс білого рису до 18 одиниць (з 70).

Найпопулярнішою стравою з рису серед українців є плов. До неї також додають моркву, цибулю, свинину і велику кількість олії. Звичайно це дуже смачно. Але в результаті ми отримуємо високовуглеводний рис, два високовуглеводних овоча та ще й жири (олію). Не дивно, що після такого обіду ви будете відчувати важкість у шлунку, а вага буде невпинно рости. Тим більше, що навіть дієтологи звертають увагу: найгірше поєднання для нашого здоров'я — вуглеводи + жир.

Як готують і їдять рис азіати

Азіатська кухня містить велику кількість ферментованих продуктів: кімчі, соєвий соус, рисовий оцет тощо. Всі вони допомагають заселити кишківник корисними бактеріями, які потрібні для кращого засвоювання рису (та інших вуглеводів з високим глікемічним індексом).

Також в країнах Азії по-іншому готують цей продукт. Українці звикли засипати невелику кількість крупи у каструлю, залити її водою і варити, поки рідина не випарується.

Як правильно готувати рис / Фото: Unsplash

Азіати спочатку замочують рис хоча б на 20 хвилин, а краще на ніч. Рисову воду, яка залишилася після цього, використовують для вмивання обличчя, або просто випивають.

Навіть після цього рис обов'язково промивають до 5 разів чи навіть більше, щоб вода стала прозорою. Ця процедура допомагає позбавити крупу зайвого крохмалю і робить майбутню страву розсипчастою.

А ось якщо варити рис у пароварці чи готувати просто на пару, то можна зменшити його глікемічний індекс з 70 одиниць до 38. Такий спосіб додатково зберігає всі корисні речовини. Варто запам'ятати, чим краще відварений рис, тим вищий його глікемічний індекс. Тому азіати варять рис максимум 12-15 хвилин.

Ще на 30% знизити глікемічний індекс рису допомагає всього лише одна столова ложка соєвого соусу. Краще почати з меншої порції і поступово її збільшувати, адже цей продукт має досить специфічний смак.

Покращує травлення і правильне сусідство. Рис варто поєднувати з овочами та морепродуктами. Таке поєднання покращує перистальтику завдяки великої кількості клітковини.

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