Виявляється, огірки не такі вже й корисні, як ми всі думали: експерти застерігають

Огірки — популярний вибір для перекушування, приготування салатів чи бутербродів. Їх вважають дуже корисним продуктом, але експерти стверджують, що це не зовсім так.

Дієтологиня Ріаннон Ламберт, яка спеціалізується на контролі ваги, б'є на сполох для всіх, хто регулярно споживає огірки. Про це розповідають у виданні Exspress.

Експертка стверджує, що ці овочі можуть бути зовсім не такими поживними, як всі думали раніше. Оскільки огірки переважно складаються з води, їх краще їсти не як корисний продукт, а для зволоження організму.

Ріаннон пише, що огірок — це освіжальний овоч із дуже високим (96%) вмістом води, що робить його гарним для зволоження, але водночас він має відносно низький вміст поживних речовин. Хоча в ньому й можна знайти деякі вітаміни, зокрема, вітаміни групи В, вітаміни К та С, а також мінерали (калій, фосфор, мідь, магній), поживної цінності йому бракує.

Дійсно, каже експертка, в огірках є деякі антиоксиданти, наприклад, флавоноїди, а в шкірці цього овоча багато клітковини. Але для того, щоб наповнити організм саме поживними речовинами, краще обирати більш корисні варіанти, зокрема, хрестоцвіті або листову зелень.

За словами Ламберт, огірки найкраще їсти в сирому вигляді, наприклад, на бутербродах, в салатах або як закушування без інших овочів.

Вона каже, що подібним чином діє і салат айсберг. Він більше зволожує, а не надає поживні речовини. В ньому набагато менше клітковини та антиоксидантів, ніж в більш темних листових альтернативах, а також досить мало вітамінів С, А і К.

Читайте також: