Виявляється, пиво корисне: дієтологи розповіли, яку дозу напою можна випивати на день без побоювань

Дієтологи стверджують, що не варто зовсім відмовлятися від популярного пінного напою. Адже пиво виготовляється з натуральних продуктів, які несуть певну користь нашому організму. Втім, слід знати міру.

Пиво має певні переваги для здоров'я. Зокрема, цей напій знижує ризик серцевих захворювань і остеопорозу. Однак надмірне споживання пива небезпечне, адже призводить до розвитку раку, захворювань печінки, серця та судин.

Виробники виготовляють пиво шляхом бродіння крохмалю (зазвичай це ячмінний солод) з дріжджами. В процесі варіння сучасного пінного напою також використовують хміль та певні ароматизатори. Зазвичай пиво містить 3,5–10% алкоголю.

Харчова цінність

Хоча люди зазвичай сприймають пиво як напій з низькою поживною цінністю, насправді у ньому міститься чимало мінералів, вітамінів та амінокислот:

кальцій; мідь; залізо; магній; марганець; кремній; селен; фтор; фосфор; калію; натрію; цинк;

вітамін В1, або тіамін; вітамін В2, або рибофлавін; вітамін B3 або ніацин; вітамін В5, або пантотенова кислота; вітамін B6 фолат холін; вітамін В12, або кобаламін; вітамін А; вітамін Е; вітамін D; вітамін К;

аланін; аспарагінова кислота; глутамінова кислота; гліцин; пролін.

В чому полягає користь пива для жінок і чоловіків

В чому полягає користь пива для жінок і чоловіків / Фото: Unsplash

Пиво у невеликих кількостях може мати позитивний вплив на здоров'я. Воно навіть здатне знизити ризик розвитку певних захворювань.

Хвороби серця

Деякі дослідження показують, що вживання пива може допомогти знизити ризик серцевих захворювань. Зокрема, недавня оглядова стаття від 2020 року доводить, що люди, які споживають пиво в помірних кількостях, мають вищий рівень холестерину ліпопротеїнів високої щільності — або "хорошого" холестерину, кращу еластичність судин і вищі рівні аполіпопротеїну А1.

2016 року також були проведені дослідження, які показали, що споживання пива від низького до помірного, яке визначається як до 1 напою на день для жінок і до 2 напоїв на день для чоловіків, знижує ризик серцево-судинних захворювань.

Нейродегенеративне захворювання

У дослідженні 2019 року стверджується, що помірне вживання пива може допомогти знизити ризик розвитку нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера.

Контроль рівня цукру в крові

Дослідження 2018 року прийшло до висновку, що вживання алкоголю від низького до помірного пов’язане з підвищенням рівня цукру в крові та зниженням ризику розвитку діабету 2 типу.

Інше дослідження, проведене 2019 року, вказує, що помірне вживання алкоголю може знизити ризик розвитку деменції.

Остеопороз

Остеопороз призводить до того, що кістки стають крихкими та більш сприйнятливими до переломів. Ризик цього захворювання зростає з віком людини.

Деякі дослідження показують, що помірне споживання алкоголю може допомогти знизити ризик остеопорозу. Наприклад, дослідження 2019 року показало, що жінки в постменопаузі з Південної Кореї, які випивали невелику кількість пива 2–3 рази на тиждень, мали вищу щільність кісток, ніж південнокорейські жінки в постменопаузі, які не вживали пінного напою.

Які можуть бути побічні дії через вживання пива

Хоча вживання пива й може мати позитивні наслідки для організма, це можливо лише тоді, коли люди п'ють його у помірних кількостях. Надмірне вживання призводить до побічних дій, зокрема:

рак;

печінкова недостатність;

серцево-судинне захворювання;

діабет;

захворювання підшлункової залози;

інфекційні захворювання;

нервово-психічні захворювання;

збільшення ваги;

депресія.

Яка доза пива корисна для здоров'я

Тож, яка помірна кількість пива на день? В дієтичних рекомендаціях для американців на 2020–2025 роки пропонується вживати не більше 350 мл пива на день. Більше може мати негативні наслідки для здоров'я.

Звичайно, пити пиво можна лише тим, в кого немає до цього протипоказань. А тому перед вживанням рекомендовано звернутися до лікаря.

Читайте також: