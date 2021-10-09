Виявляється, вівсянка корисніша, ніж ми думали

Вівсянка - найпопулярніша сніданкова страва. Вона допомагає при запаленні, зменшує апетит і понижає рівень холестерину.

Дієтологи розповіли про вівсянку. З'ясувалося, що вона навіть корисніша, ніж ми думали.

Вівсяна каша - це не лише легка та ситна їжа. Вона містить трійку дивовижних переваг для здоров'я, які мають не багато інших продуктів для сніданку.

Вівсянка діє як пребіотики

Користь вівсяної каші полягає в тому, що вона насправді діє як пребіотики - неперетравлювані компоненти їжі, які вибірково стимулюють ріст і/або активність захисної мікрофлори, що допомагають підтримувати баланс кишечника і поліпшують здоров'я.

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"Пребіотики можна назвати їжею, що живить здорові кишкові бактерії, інакше відомі як пробіотики", - кажуть дієтологи.

Пребіотики перетворюються на їжу, яку споживають пробіотики. Цей процес допомагає поліпшити травлення, зміцнити імунітет та запобігти запаленню.

Вівсянка містить розчинні та нерозчинні волокна

Вівсяна крупа є джерелом клітковини - важливої частини будь-якої здорової дієти.

Волокно стабілізує рівень цукру в крові та насичує, може допомогти знизити рівень холестерину.

Вівсянка містить обидва типи клітковини: розчинну та нерозчинну. Кожен з цих типів клітковини служить унікальній меті, але обидва важливі для вашого здоров’я.

За даними Гарвардської школи громадського здоров’я, розчинна клітковина може допомогти вам контролювати рівень глюкози, одночасно знижуючи рівень холестерину.

Нерозчинна клітковина допомагає вашому травному тракту залишатися у нормі та допомагає їжі, яку ви їсте, безперешкодно переміщатися ним.

Вівсянка прекрасно поєднується зі всіма корисними продуктами

Овес сам по собі досить корисний, але додатковою перевагою для нього є те, що із ним вдало поєднуються найкорисніші інгредієнти: горіхи, ягоди, фрукти, овочі, насіння та спеції.

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Білки, жири і вуглеводи у вівсянці

Для любителів точних цифр надаємо список поживних речовин.

Калорійність – 370-390 ккал

Вміст білків – 17-19 г

Вміст жирів – 6-7 г

Зміст вуглеводів – 66-70 г

З них клітковини – 10-11 г

Кому не можна їсти вівсянку

Недоліком вівсяної каші є лактоза та глютен. Але лактоза з’являється, якщо готувати кашу на молоці. Щодо глютену – він не міститься в чистому вівсяному зерні, однак може потрапити в пластівці в процесі їх обробки (часто для цього використовуються те ж саме обладнання, що і для обробки пшениці). Якщо вівсянка не містить глютену, зазвичай про це згадується на упаковці.

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