Візьміть собі за звичку робити вранці одну річ: будете жити до 100 років — "ключик" до довголіття

Лікарі стверджують, що навіть прості щоденні звички допомагають відкрити перед собою нові можливості. Наприклад, якщо привчити себе вранці робити одну річ, то можна подовжити своє життя.

В Мережі зустрічається чимало різноманітних порад, які допомагають організувати власне життя так, щоб подовжити його і прожити максимально якісно. Звичайно, ми всі знаємо, що потрібно займатися спортом, правильно харчуватися, позбутися шкідливих звичок тощо. Проте існує ще одна звичка, яка також допомагає.

Йдеться про справу, яка розслабляє нервову систему і знімає стрес. Фахівці впевнені, що найчастіше причиною хвороб, які погіршують наше життя і скорочують його, є саме постійний стрес. Переживання за майбутнє, невдачі на роботі, проблеми з фінансами та інше можуть стати сильними подразниками для нашої нервової системи.

Науковці стверджують, що для зменшення стресу кожній людині потрібно знайти своє хобі. Завдяки улюбленому заняттю ви зможете краще планувати свій день. А коли у вас є план дня, то ви точно знаєте, що і коли потрібно робити. Однак хобі не лише покращує тайм-менеджмент. Ще однією перевагою улюбленого заняття є задоволення, яке допомагає зменшити навантаження на нервову систему, а, отже, бореться зі стресом.

Експерти радять щоранку або щовечора займатися хобі — і тоді вам буде не страшний жодний стрес. Варто виділяти улюбленій справі від 30 до 60 хвилин. Цього, кажуть фахівці, досить для покращення настрою. А менше стресу означає, що ви будете жити довше.

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