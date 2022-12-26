Учені назвали вік, у якому худнути небезпечно: ви будете здивовані

Схуднення, особливе різке у певному віці може загрожувати здоров'ю. В якому віці воно може спричинити негативні наслідки, читайте в матеріалі ТСН.ua

Існує думка, що людям похилого та старечого віку протипоказано скидати вагу. Це може призвести до зміни фізіологічних параметрів організму. Найчастіше експерти радили худнути до 60 років.

Але нове дослідження китайських та американських вчених показало, що скидати вагу небезпечно і раніше — схуднення після тридцяти може загрожувати здоров'ю. Вчені з'ясували, що скидання ваги після тридцяти, в середньому та літньому віці загрожують розвитком хвороби Альцгеймера в майбутньому.

Ще раніше було виявлено, що індекс маси тіла, який використовують як показник ожиріння повʼязаний з підвищеним ризиком розвитку недоумства в старості. Але цей звʼязок поки що залишається суперечливим — зайві кілограми в середньому віці повʼязані з великим ризиком деменції в старості, водночас надмірна вага у літніх людей можуть знизити цей ризик.

У дослідженні китайських та американських вчених було проаналізовано дані 2045 осіб. Вчені дійшли висновку, що на нормальну роботу мозку впливає не лише набір ваги, а й схуднення та вік, коли це відбувається.

Найуразливішими виявилися люди, які різко набирали зайві кілограми, а потім також різко позбавлялися їх. Люди, які після тридцяти різко худнули, мали високі ризики розвитку Альцгеймера. Найвищий ризик був у людей, які набирали вагу в ранньому середньому віці, а потім різко худнули у пізньому середньому віці.

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