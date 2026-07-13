Які косметичні процедури не можна робити влітку / © pexels.com

Реклама

Деякі з них можуть зробити шкіру надзвичайно чутливою до ультрафіолету, спровокувати пігментні плями, подразнення або навіть опіки.

Експерти радять планувати окремі косметологічні процедури на осінь чи зиму, коли сонячна активність значно нижча.

Чому деякі косметичні процедури небезпечні влітку

Після багатьох косметологічних маніпуляцій захисний бар’єр шкіри тимчасово слабшає. У цей період ультрафіолетові промені легше проникають у глибокі шари шкіри, збільшуючи ризик:

Реклама

появи пігментних плям;

сонячних опіків;

тривалого почервоніння;

запалень;

повільного загоєння.

Саме тому після процедур косметологи рекомендують уникати прямого сонця та щодня використовувати сонцезахисний крем із SPF 50.

Глибокий хімічний пілінг

Хімічні пілінги на основі кислот ефективно оновлюють шкіру, вирівнюють тон і зменшують зморшки. Однак після процедури верхній шар епідермісу стає дуже вразливим.

У літню спеку навіть нетривале перебування на сонці може призвести до появи темних плям або нерівномірної пігментації. Саме тому глибокі пілінги краще планувати на холодну пору року.

Лазерне омолодження

Лазер стимулює оновлення шкіри та вироблення колагену, однак після процедури тканини потребують спокою.

Реклама

Якщо в цей період активно засмагати, можна отримати подразнення або стійку гіперпігментацію. Саме тому лікарі рекомендують уникати інтенсивного сонячного випромінювання до та після лазерного лікування.

Лазерна епіляція

Лазерна епіляція не заборонена влітку повністю, однак вимагає суворого дотримання правил.

Перед процедурою не рекомендується засмагати, а після неї необхідно кілька тижнів берегти оброблену ділянку від сонця та регулярно наносити SPF 50. Особливо це стосується відкритих зон — обличчя, рук і ніг.

IPL-процедури

Фотоомолодження та лікування судин за допомогою інтенсивного імпульсного світла (IPL) також підвищують фоточутливість шкіри.

Реклама

Після таких процедур сонячне випромінювання може викликати небажану пігментацію та подовжити процес відновлення.

Мікронідлінг

Під час мікронідлінгу на шкірі створюються тисячі мікроскопічних проколів, які запускають природне відновлення.

У перші дні після процедури шкіра особливо чутлива до ультрафіолету, тому без належного захисту ризик подразнення значно зростає.

Процедури з ретинолом і високими концентраціями кислот

Професійні доглядові процедури, що містять ретинол, гліколеву або інші активні кислоти, значно підвищують чутливість шкіри до сонця.

Реклама

Якщо уникнути таких процедур неможливо, необхідно суворо дотримуватися рекомендацій косметолога щодо захисту від ультрафіолету.

Видалення пігментних плям і татуювань лазером

Після лазерного видалення пігменту або татуювань шкіра проходить тривалий етап загоєння.

Потрапляння сонячних променів у цей період може не лише погіршити результат, а й призвести до появи нових пігментних плям.

Які процедури можна робити влітку

Не всі косметологічні процедури потребують перенесення на осінь. У більшості випадків безпечними вважаються:

Реклама

легкі зволожувальні догляди;

масаж обличчя;

ферментні маски;

поверхневі процедури без пошкодження шкіри;

ін’єкції ботулотоксину та філерів (за умови дотримання рекомендацій лікаря щодо сонця).

Як захистити шкіру після косметологічних процедур

Щоб уникнути ускладнень:

використовуйте сонцезахисний крем SPF 50;

не засмагайте щонайменше кілька днів або стільки, скільки рекомендував лікар;

носіть капелюх із широкими крисами;

відмовтеся від солярію;

не відвідуйте сауну та не перегрівайте шкіру в перші дні після процедури.

FAQ

Чи можна робити лазерну епіляцію влітку?

Так, але лише за умови, що ви не засмагали до процедури та будете ретельно захищати шкіру після неї. Відкриті ділянки необхідно регулярно покривати сонцезахисним кремом із SPF 50 та уникати прямих сонячних променів.

Чи можна робити пілінг влітку?

Реклама

Глибокі та серединні кислотні пілінги влітку небажані через високий ризик пігментації. Якщо очищення необхідне, косметологи зазвичай рекомендують більш щадні ферментні або поверхневі процедури, які підбираються індивідуально.

Новини партнерів